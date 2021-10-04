В Украине начал работу Фонд президента по поддержке образования: для чего он
Источник:Офис Президента
В Киеве начал работу Фонд президента по поддержке образования, науки и спорта. Его цель – развитие и поддержка талантливых украинцев, а также их идей.
Глава Совета Фонда Ирина Тулякова отметила, что Фонд Президента – это возможность внедрять трансформации в Украине и помогать развивать талантливых молодых людей.
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Фонд Президента был создан еще в 2019 году с целью поощрения развития талантливой молодежи. В июне 2021 года Владимир Зеленский перезапустил его деятельность.
Ключевые программы Фонда:
- гранты на обучение за рубежом,
- стажировка молодежи в ведущих зарубежных вузах и научных учреждениях,
- участие молодежи в международных научно-практических семинарах и конференциях,
- привлечение лекторов из ведущих вузов и научных учреждений мира,
- поощрение молодых людей за достижения,
- поддержка реализации проектов в сфере образования, науки и спорта.
Ожидается, что запуск ключевых программ Фонда состоится в феврале 2022 года. Из средств Фонда будут выплачивать премии президента в размере 100 тысяч гривен победителям международных олимпиад.
Также будут осуществляться выплаты президентских стипендий в размере 10 тысяч грн участникам ВНО, которые показали самые высокие результаты. Такие стипендии будут выплачивать ежемесячно в течение года.
Запланировано и финансирование премий для поощрения достижений украинских спортсменов, привлечения молодежи к участию в спорте и поддержки тренерской деятельности.
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Кроме того, функционирование Фонда предусматривает возможности предоставления грантов на обучение в зарубежных вузах для подготовки магистров и докторов наук.
Также средства Фонда могут быть направлены на привлечение иностранных высококвалифицированных преподавателей и тренеров для обучения украинских студентов в приоритетных отраслях, где нужно усилить уровень подготовки специалистов.
К слову, в Украине создадут Президентский университет. В Раде уже выделили первые 70 миллионов гривен на строительство. Вуз планируют возвести за три года на ВДНХ в Киеве. Первый учебный год в нем стартует 1 октября 2023 года. Детали – читайте здесь.