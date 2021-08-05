В Украине может появиться профессия сценариста
Источник:"Освитория"
Во всем мире продюсеры работают со сценаристами, а в Украине даже не существует такой профессии. И зря, ведь успех фильма на 50% состоит из идеи и отлично написанного сценария.
Сейчас среди профессий в Украине нет "Сценариста", нет учебных программ и не готовят специалистов по этому направлению. Однако вскоре все может измениться, ведь началось системное исследование кинообразования.
К теме Бюджетные места идут за лучшими поступающими: как в вузах будут распределять госзаказ
Продюсер компании PSB films Белла Терзи отмечает, что профессия сценариста нужна.
Это как если бы в строительстве не готовили архитекторов – что мы можем построить без них? Украинская киноиндустрия чрезвычайно нуждается в скорейшем обновлении учебных программ и пополнении специалистами практически всех кинопрофессий,
– рассказывает она.
Поэтому в Украине проведут комплексный опрос представителей киноотрасли: работодателей из различных секторов индустрии,
- представителей вузов и колледжей,
- студентов выпускных курсов и специалистов, которые недавно закончили обучение и тому подобное.
- Исследование поможет выработать стратегию развития кинообразования в Украине и установить различия между потребностями рынка и объемом подготовки специалистов по существующим образовательным программам в области кино.
Обнародование результатов исследования запланировано на конец сентября 2021 года.
К слову, в 2021 году поступающие на бакалавриат подали в вузы более 1 миллиона 700 тысяч заявлений. Больше всего абитуриенты выбирают такие специальности:
- Филология – 76 371 поданное заявление;
- Право – 67 720 поданных заявлений;
- Компьютерные науки – 66 123 поданных заявлений;
- Менеджмент – 62 227 поданных заявлений;
- Среднее образование – 44 136 поданных заявлений;
- Инженерия программного обеспечения – 43 618 поданных заявлений;
- Журналистика – 43 215 поданных заявлений;
- Психология – 39 529 поданных заявлений;
- Экономика – 37 464 поданных заявления;
- Маркетинг – 36 080 поданных заявлений.