В Украине может появиться профессия сценариста

5 августа 2021 , 10:41
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Источник:

"Освитория"

Во всем мире продюсеры работают со сценаристами, а в Украине даже не существует такой профессии. И зря, ведь успех фильма на 50% состоит из идеи и отлично написанного сценария.

Сейчас среди профессий в Украине нет "Сценариста", нет учебных программ и не готовят специалистов по этому направлению. Однако вскоре все может измениться, ведь началось системное исследование кинообразования.

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Продюсер компании PSB films Белла Терзи отмечает, что профессия сценариста нужна.

Это как если бы в строительстве не готовили архитекторов – что мы можем построить без них? Украинская киноиндустрия чрезвычайно нуждается в скорейшем обновлении учебных программ и пополнении специалистами практически всех кинопрофессий,
– рассказывает она.

Интересно! Работать сценаристом в Украине можно и без специального образования, но у нас есть курсы сценарного мастерства, которые в этом помогут.

Поэтому в Украине проведут комплексный опрос представителей киноотрасли: работодателей из различных секторов индустрии,

  • представителей вузов и колледжей,
  • студентов выпускных курсов и специалистов, которые недавно закончили обучение и тому подобное.
  • Исследование поможет выработать стратегию развития кинообразования в Украине и установить различия между потребностями рынка и объемом подготовки специалистов по существующим образовательным программам в области кино.

Обнародование результатов исследования запланировано на конец сентября 2021 года.

К слову, в 2021 году поступающие на бакалавриат подали в вузы более 1 миллиона 700 тысяч заявлений. Больше всего абитуриенты выбирают такие специальности:

  • Филология – 76 371 поданное заявление;
  • Право – 67 720 поданных заявлений;
  • Компьютерные науки – 66 123 поданных заявлений;
  • Менеджмент – 62 227 поданных заявлений;
  • Среднее образование – 44 136 поданных заявлений;
  • Инженерия программного обеспечения – 43 618 поданных заявлений;
  • Журналистика – 43 215 поданных заявлений;
  • Психология – 39 529 поданных заявлений;
  • Экономика – 37 464 поданных заявления;
  • Маркетинг – 36 080 поданных заявлений.
Автор: Марія Бондар