Сейчас среди профессий в Украине нет "Сценариста", нет учебных программ и не готовят специалистов по этому направлению. Однако вскоре все может измениться, ведь началось системное исследование кинообразования.

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Продюсер компании PSB films Белла Терзи отмечает, что профессия сценариста нужна.

Это как если бы в строительстве не готовили архитекторов – что мы можем построить без них? Украинская киноиндустрия чрезвычайно нуждается в скорейшем обновлении учебных программ и пополнении специалистами практически всех кинопрофессий,

– рассказывает она.

Интересно! Работать сценаристом в Украине можно и без специального образования, но у нас есть курсы сценарного мастерства, которые в этом помогут.

Поэтому в Украине проведут комплексный опрос представителей киноотрасли: работодателей из различных секторов индустрии,

представителей вузов и колледжей,

студентов выпускных курсов и специалистов, которые недавно закончили обучение и тому подобное.

Исследование поможет выработать стратегию развития кинообразования в Украине и установить различия между потребностями рынка и объемом подготовки специалистов по существующим образовательным программам в области кино.

Обнародование результатов исследования запланировано на конец сентября 2021 года.

К слову, в 2021 году поступающие на бакалавриат подали в вузы более 1 миллиона 700 тысяч заявлений. Больше всего абитуриенты выбирают такие специальности: