Заместитель главы комитета Верховной рады по вопросам образования Сергей Колебошин заявил, что на ВНО-2021 могут изменить пороговый балл. Это будет устанавливать соответствующая группа экспертов.

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По его словам, пороговый балл может быть разным, но каким именно – установит соответствующая группа экспертов, которые тестируют задания ВНО.

Эксперты, которые устанавливают пороговый балл, принимают во внимание и тот факт, что учебный год проходил в необычном режиме, дети посещали школы эпизодически,

– объяснил Колебошин.

Он добавил, что ежегодно задание пересматривают и добавляют новые, коррелируется их сложность.

Колебошин отмечает, что пороговый балл по отдельным предметам может быть немного ниже аналогичного балла за предыдущие годы. Например, ранее просел средний балл по физике. По его словам, это не значит, что все дети резко перестали учить физику, просто уровень заданий был немного выше, чем за предыдущие годы.

"Мы все понимаем, что дистанционное обучение вряд ли повысит уровень знаний детей, но другого выхода у нас пока нет", – сказал Колебошин.

Каким будет ВНО-2021 На входе все будут проходить температурный скрининг. Во время сдачи тестирования – участники ВНО должны быть в масках, помещения надо проветривать и дезинфицировать до и после тестирования. Кроме того, во время тестирования в аудиториях находиться максимум по 15 участников и по два инструктора. Это нужно для того, чтобы придерживаться принципа социального дистанцирования.

Парламентарий отметил, что в случае, если выпускник по уважительной причине не смог принять участие в основной сессии ВНО, то он может зарегистрироваться на дополнительную сессию.

Для того, чтобы зарегистрироваться на дополнительную сессию, нужно указать причину отсутствия и справку, которая подтвердит, что вы действительно были тогда больны. Такая возможность будет и у детей с оккупированных территорий из-за возможных проблем с пересечением границы,

– отметил Колебошин.

К слову, несмотря на эпидемию, ВНО для выпускников в этом году должно пройти в запланированные сроки. Однако школьников освободили от обязательной ГИА.



График основной сессии ВНО в 2021 году / Данные: МОН / Инфографика 24 канала