Министерство образования и науки разработало проект порядка проживания и содержания учащихся в пансионах учебных заведений. Зачисление учащихся в пансион будет осуществляться в начале учебного года.

Соответствующий документ уже вынесен для общественного обсуждения, которое продлится до 16 октября, передает пресс-служба МОН.

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Для учащихся создадут соответствующие условия и правила проживания в пансионах государственных и коммунальных учебных заведений.

Интересно, что содержание таких заведений будет осуществляться за счет средств государственного или местного бюджета. Однако проживание ребенка в пансионе лицея будет платным, стоимость содержания одного ребенка ежемесячно не должна превышать 20 % среднемесячного совокупного дохода на одного члена семьи.

Какие заведения могут создать пансионы для учеников? В частности, они могут появиться в художественных, спортивных, военных, научных лицеях, а также в специальных школах и учебно-реабилитационных центрах.

Для чего такие пансионы? Они смогут обеспечить территориальную доступность лицея или школы для школьников. Решение о создании пансиона будут принимать органы государственной власти и органы местного самоуправления.

Отметим, что при устройстве ученика в пансион между руководителем заведения и его родителями будет заключаться соответствующий договор.