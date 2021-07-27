Модернизация пройдет в рамках реализации проекта "Высшее образование в Украине" при поддержке Европейского инвестиционного банка и гранта Фонда Восточноевропейского партнерства по энергоэффективности и окружающей среде.

К теме 20 самых популярных украинских вузов, куда абитуриенты подали больше всего заявлений в 2021 году

Какие университеты модернизируют

Участие в проекте примут следующие вузы:

НТУ "Харьковский политехнический институт",

НУ "Львовская политехника",

Винницкий национальный технический университет,

НУ "Полтавская политехника имени Юрия Кондратюка",

НУ "Черниговская политехника",

Сумской государственный университет.

Министр образования Сергей Шкарлет подчеркнул, что такая модернизация позволит улучшить учебные, рабочие и санитарно-гигиенические условия в университетах, повысить качество образовательного процесса, расширить возможности для академической и научной деятельности и достичь существенной экономии ресурсов.

Кроме того, энергоэффективные, экологически ответственные и устойчивые к изменениям климата университеты будут способствовать переходу к зеленой экономике и устойчивому развитию местных общин и страны в целом,

– добавил он.

Ожидается, что к этим университетам вскоре присоединятся еще восемь высших учебных заведений, которые во время конкурса завоевали право принять участие во втором этапе проекта. Так, в двух этапах проекта примут участие 19 университетов, 14 из которых будет финансировать ЕИБ, а 5 – НЕФКО.

В целом Европейский инвестиционный банк намерен инвестировать 120 миллионов евро в комплексную термомодернизацию украинских университетов. Кроме того, дополнительно привлечен грант фонда Восточноевропейского партнерства по энергоэффективности и окружающей среде на сумму 10 миллионов евро. Проект также софинансируется Северной экологической финансовой корпорацией (НЕФКО) на сумму 30 миллионов евро.

В МОН уверяют, что инвестиции в энергоэффективное обновление 86 зданий 6 университетов помогут значительно снизить затраты на отопление и электроэнергию, обеспечить комфортные условия для обучения и проживания студентов. Уровень энергопотребления снизится почти на 44%, а ежегодная экономия средств составит более 2,6 миллиона евро.

К слову, ранее было известно, что Всемирный банк выделит Украине 200 миллионов долларов на развитие высшего образования. Все для того, чтобы качество наших университетов стало лучше. В частности, проведут аудит, который и покажет, кто самый слабый и кого будут оптимизировать.