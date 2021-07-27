Модернизация пройдет в рамках реализации проекта "Высшее образование в Украине" при поддержке Европейского инвестиционного банка и гранта Фонда Восточноевропейского партнерства по энергоэффективности и окружающей среде.
К теме 20 самых популярных украинских вузов, куда абитуриенты подали больше всего заявлений в 2021 году
Какие университеты модернизируют
Участие в проекте примут следующие вузы:
- НТУ "Харьковский политехнический институт",
- НУ "Львовская политехника",
- Винницкий национальный технический университет,
- НУ "Полтавская политехника имени Юрия Кондратюка",
- НУ "Черниговская политехника",
- Сумской государственный университет.
Министр образования Сергей Шкарлет подчеркнул, что такая модернизация позволит улучшить учебные, рабочие и санитарно-гигиенические условия в университетах, повысить качество образовательного процесса, расширить возможности для академической и научной деятельности и достичь существенной экономии ресурсов.
Кроме того, энергоэффективные, экологически ответственные и устойчивые к изменениям климата университеты будут способствовать переходу к зеленой экономике и устойчивому развитию местных общин и страны в целом,
– добавил он.
Ожидается, что к этим университетам вскоре присоединятся еще восемь высших учебных заведений, которые во время конкурса завоевали право принять участие во втором этапе проекта. Так, в двух этапах проекта примут участие 19 университетов, 14 из которых будет финансировать ЕИБ, а 5 – НЕФКО.
В целом Европейский инвестиционный банк намерен инвестировать 120 миллионов евро в комплексную термомодернизацию украинских университетов. Кроме того, дополнительно привлечен грант фонда Восточноевропейского партнерства по энергоэффективности и окружающей среде на сумму 10 миллионов евро. Проект также софинансируется Северной экологической финансовой корпорацией (НЕФКО) на сумму 30 миллионов евро.
В МОН уверяют, что инвестиции в энергоэффективное обновление 86 зданий 6 университетов помогут значительно снизить затраты на отопление и электроэнергию, обеспечить комфортные условия для обучения и проживания студентов. Уровень энергопотребления снизится почти на 44%, а ежегодная экономия средств составит более 2,6 миллиона евро.
К слову, ранее было известно, что Всемирный банк выделит Украине 200 миллионов долларов на развитие высшего образования. Все для того, чтобы качество наших университетов стало лучше. В частности, проведут аудит, который и покажет, кто самый слабый и кого будут оптимизировать.