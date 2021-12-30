Министр образования Сергей Шкарлет рассказал, что уже закончилось пилотирование проекта с электронными студенческими билетами.

К теме Украинским студентам повысят стипендию с января 2022: кому будут платить вдвое больше

Отныне е-студенческие будут использоваться на постоянной основе, с помощью мобильного приложения "Дия".

Это свидетельствует об еще одном большом шаге к "режиму без бумаг". Уже успешно сформировано 751 тысячу е-студенческих, которые становятся неотъемлемым инструментом современных условий,

– заявил Шкарлет.

Добавим, что действительными станут не только электронные версии студенческих, но и водительских удостоверений и техпаспортов в Дии. С 2019 года эти документы использовались в рамках экспериментальных проектов.

"Цифровые документы намного безопаснее, чем бумажные. Ведь вы не передаете третьим лицам свои документы, а лишь показываете их через QR-код", – отметил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

К слову, МОН и Минцифры планируют обучить 60 тысяч студентов основам IT-бизнеса в течение следующих пяти лет. Для этого в украинских вузах введут специальную программу для студентов любых специальностей. Детали – читайте по ссылке.