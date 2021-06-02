Соответствующее решение поддержали более 300 депутатов на заседании 2 июня.

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Законопроект установит четкие требования к качеству учебной литературы. В частности, в учебниках не может быть академического плагиата, фальсификаций и фабрикаций, дискриминационных высказываний и тому подобное.

Также за государственные средства будут проводить экспертизу учебной литературы. Ее можно будет провести и для тех учебников, которые изготавливаются за средства физических и юридических лиц.

Во время обучения будет запрещено использовать ту литературу, которая по результатам экспертизы не будет соответствовать требованиям.

Добавим, что законопроект еще должен пройти второе чтение, и тогда народные депутаты должны принять его в целом.

Скандалы со школьными учебниками

В учебнике по химии для 9 класса написали, что сода обладает профилактическими и лечебными свойствами при онкозаболеваниях. Информацию взяли с сайта Всеукраинской ассоциации пенсионеров, врачи не советуют этого делать.

Информацию взяли с сайта Всеукраинской ассоциации пенсионеров, врачи не советуют этого делать. А в учебнике "Я исследую мир" для третьего класса в одном из задач упоминается алкогольный напиток – глинтвейн. Это возмутило учителей и родителей.

– глинтвейн. Это возмутило учителей и родителей. Также была история с учебником "Защита Отечества" за 10 класс. Автор никоим образом не упомянул о российской агрессии, а на одном из фото российских военных выдали за "украинских".

В учебнике "Основы семьи" для 10–11 классов контрацепцию назвали неэтичной и противоречащей природе семьи. Там также критикуют половые отношения до брака и отмечают, что "предназначение женщины – давать и оберегать жизнь".

и отмечают, что "предназначение женщины – давать и оберегать жизнь". А в рабочей тетради для начальных классов по предмету "Я исследую мир" наряду с Тарасом Шевченко и Лесей Украинкой поставили фото звезд Надежды Дорофеевой и Монатика. Это вызвало большое возмущение у людей.

Это вызвало большое возмущение у людей. Еще один скандал возник с учебниками украинского языка для третьего класса. Там нашли скрытую рекламу популярной марки воды "Моршинская" и львовской кофейни. Это возмутило и шокировало многих родителей школьников.

К слову, ученица из Винницкой области недавно выиграла Всеукраинскую литературную премию за лучшее фантастическое произведение. Впоследствии выяснилось, что в работе школьницы присутствует плагиат, поэтому ее лишат премии. Детали – здесь.