В Министерстве развития общин и территорий создали специальное пособие, в котором утвердили единый дизайн.

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Почему нужен единый дизайн для всех школ? По словам экспертов, универсальные рекомендации помогут постепенно оформить все школьные столовые в Украине в стандартном современном дизайне.

Рекомендации актуальны не только для обычных школ, но и для учебных заведений, на базе которых организация горячего питания невозможна.

Как будет выглядеть школьная столовая

Всего в пособии представлено два варианта. Первый более универсален и дешевле. А второй дизайн – дорогой и сложный.

Простой вариант

В этом дизайне предлагают сделать подвесной потолок типа "Армстронг". Также отмечается, что стены и колонны можно покрасить акриловой однотонной краской, а для защиты от солнца на окнах повесить жалюзи.



На окнах хотят повесить жалюзи / Вариант простого варианта ремонта

В столовой будет мебель из ДСП на металлическом каркасе, подвесные светильники и накладные умывальники.



В столовые обязательно должны быть умывальники / вариант простого варианта ремонта

Также на фото можно увидеть, что столы и стульчики будут в белом цвете.



Все столы и стулья в белом цвете / Вариант простого варианта ремонта

Сложный вариант

В этом варианте дизайна, кроме краски, на стенах появится индивидуальный графический рисунок. К тому же, на колоннах разместят деревянные панели.



В интерьере есть много деревянных элементов / вариант сложного ремонта

Также мебель будет однотонная, из экологичных материалов. На фото представлены столы в сером цвете, а стулья желтого.



Стулья будут в серых и желтых цветах / Вариант сложного ремонта

Здесь вместо жалюзи на окна повесят рулонные шторы.



Столовые будут выглядеть современнее / Вариант сложного ремонта

Напомним, по состоянию на 1 февраля, новым меню пользуются уже более 13 тысяч школ Украины, что составляет 96,6% от общего количества. На финальном этапе процесс внедрения нового школьного меню идет в 5 областях:

Закарпатская область – 70,6% заведений;

Запорожская область – 86,4%;

Львовская область – 84,3%;

Николаевская область – 89,2%;

Херсонская область – 96,4%.

В остальных 19 областях 100% школ уже перешли на новое меню. Кроме того, сейчас в школах Украины в целом обновлено почти 3800 пищеблоков.

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К слову, с 1 января украинские школы перешли на обновленное меню, которое разработал известный шеф-повар Евгений Клопотенко. Инициатором проекта является первая леди Елена Зеленская.

Отныне примерно 75% продуктов в столовых должны быть растительного происхождения: овощи, салаты, злаковые, фрукты и ягоды. Соль можно использовать только йодированную и только для приготовления пищи.



Некоторые блюда из меню Клопотенко для школ / инфографика 24 канала