В Украине изменяются правила поступления в вузы: что нового ждать абитуриентам в 2022 году

Недавно Министерство образования и науки утвердило новые Условия приема на обучение в вузы в 2022 году. В этом документе содержатся некоторые нововведения, которые будут влиять на подготовку к вступительной кампании.

Добавим, что документ пока не зарегистрирован в Министерстве юстиции, поэтому в него можно внести определенные изменения.

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Чего ждать абитуриентам

Для абитуриентов, желающих поступить в вуз после 11 класса, несколько изменился перечень конкурсных предметов ВНО. Поступающих магистров тоже ждут изменения, в частности для большинства из них в 2022 году вступительные экзамены будут проходить с использованием организационно-технологических процессов ВНО.

Внимание к математике и украинскому языку

МОН еще раньше определило математику как обязательный предмет для составления ГИА в форме ВНО и установил обязательность этого предмета при поступлении на определенные специальности.

Теперь в утвержденных Условиях приема в высшие учебные заведения в 2022 году добавили еще несколько специальностей, на которые вторым обязательным конкурсным предметом является математика. Изменения коснулись специальностей:

061 "Журналистика",

231 "Социальная работа",

"Социальное обеспечение".

А для поступления на специальности в области знаний "Международные отношения" обязательными вторым и третьим конкурсными предметами определены математика и иностранный язык.

Как и во время вступительной кампании-2021, обязательным первым предметом является украинский язык или украинский язык и литература (в зависимости от специальности).

В перечне конкурсных предметов, которые обязательны для поступления в 2022 году, нет ни одной специальности, для которой результат тестирования по физике был бы обязательным.

Также результаты ВНО по химии и географии – обязательны для поступления только на две специальности: 014.06 "Среднее образование (Химия)", 014.07 "Среднее образование (География)", 102 "Химия" и 106 "География".

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Кроме того, для небольшого количества специальностей при поступлении в 2022 году расширили выбор третьего предмета.

Добавим, что в 2022 году поступающие смогут подавать сертификаты ВНО 2019, 2020, 2021 и 2022 годов. Вузы в своих правилах приема должны определить минимальное значение количества баллов по конкурсным предметам, с которыми поступающий допускается к участию в конкурсном отборе. Такие баллы не могут быть ниже 150 для поступления на медицинские специальности.

Когда и сколько заявлений можно подавать

Поступающие в этом году смогут подать до 5 заявлений на бюджетные места. В каждом из этих заявлений поступающие должны указать его приоритетность в отношении других заявлений (где 1 – самая высокая приоритетность). Указанную приоритетность заявления больше нельзя будет изменить.

В то же время количество заявлений, которые могут быть поданы на контрактную форму обучения в 2022 году, уменьшилось до двадцати.

Сроки вступительной кампании. Они существенно не изменились. Регистрация электронных кабинетов абитуриентов начнется, как и в прошлом году, 1 июля, а подача заявлений – с 14 июля. Вступительные экзамены, творческие конкурсы (если это нужно для поступления) будут проводиться также с 1 июля, а собеседования с 17 по 19 июля. Рекомендации по зачислению будут предоставляться до 27 июля.

Как будет высчитываться конкурсный бал

Конкурсный балл поступающего вычисляется по неизменной формуле:

результаты ВНО по трем конкурсным предметам (или двум предметам и творческому конкурсу),

результаты среднего балла приложения к аттестату,

результаты баллов за мотивационное письмо и особые успехи (в частности, подготовительные курсы).

Каждая составляющая конкурсного балла умножается на определенный коэффициент. Условиями приема определены минимальные/максимальные пределы этих коэффициентов и то, что их сумма должна быть равна 1 (единице).

А уже каждый вуз в своих правилах приема присваивает окончательный коэффициент каждой составляющей конкурсного балла. Именно поэтому один и тот же абитуриент может иметь разный конкурсный балл в разных заведениях или при поступлении на разные специальности.

Коэффициент каждого из предметов ВНО должен составлять не менее 0,2, средний балл приложения к аттестату может иметь коэффициент до 0,1, особые успехи – до 0,05 и мотивационное письмо – до 0,01.

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Конкурсный балл по-прежнему подлежит корректировке путем применения регионального, отраслевого и сельского коэффициентов. Для этого рассчитанный по вышеупомянутой формуле конкурсный балл умножается на произведение этих коэффициентов.

Так, для поступления в Киев городской коэффициент будет равен 1, для поступления в вузы Донецкой, Житомирской, Кировоградской, Луганской, Николаевской, Ровненской, Сумской, Херсонской, Хмельницкой, Черниговской, Черкасской областей – 1,04 и 1,02 – в других случаях.

Отраслевой (1,02) применим только к заявлениям первой и второй приоритетности, поданным на специальности, которым предоставляется особая поддержка. Сельский коэффициент 1,02 будет применяться к заявлениям выпускников школ сельской местности.

Чего ждать поступающим в магистратуру

Что касается абитуриентов-магистров, то изменения ждут тех, кто планирует поступать на специальности:

05 "Социальные и поведенческие науки",

06 "Журналистика",

07 "Управление и администрирование",

08 "Право",

28 "Публичное управление и администрирование",

29 "Международные отношения".

Им для поступления придется сдавать, кроме единого вступительного теста по иностранному языку, тест общей учебной компетентности (ТОУК) и предметный тест (последние будут составляющими единого профессионального вступительного экзамена – ЕПВЭ).

При этом результаты экзамена по иностранному языку могут подаваться за 2020, 2021 или 2022 годы, а каждый блок единого профессионального вступительного испытания – только сданный в год поступления.

При поступлении на эти специальности абитуриенты будут также определять приоритетность заявлений (для поступления на бюджет). Конкурсный балл определяется путем получения суммы результатов единого вступительного экзамена (ЕВЭ) по иностранному языку, оценки предметного блока ЕПВЭ и оценки блока ТОУК, умноженных на коэффициенты.

При этом такие коэффициенты будет определять каждое высшее учебное заведение, однако они должны составлять не менее 0,25 каждый и в сумме равны 1 (единице).

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Регистрация поступающих для составления ЕВЭ по иностранному языку и ЕПВЭ будет продолжаться с 26 апреля по 17 мая. Основная сессия экзамена по иностранному языку назначена на 29 июня, а ЕПВЭ — на период с 20 июня по 2 июля.

Итак, основные условия поступления в вузы в 2022 году определены. Абитуриентам следует тщательно готовиться к вступительным экзаменам и не забывать просматривать сайты вузов, где до 31 декабря 2021 г. обнародуют правила приема в каждый из них.

К слову, МОН рекомендовало вузам, колледжам и профтехам ввести онлайн-обучение с 25 октября по 15 ноября. В настоящее время университеты пяти областей полностью перешли на дистанционку. Список регионов – смотрите по ссылке.