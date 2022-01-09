В Украине изменилась ситуация с профтехобразованием: Львов показывает пример

За последние 20 лет профтехобразование переживало тяжелые времена. Например, недостаточное финансирование заведений, отсутствие перспектив развития, низкая квалификация руководства.

Как результат – постепенный упадок этого звена образования. С недавних пор ситуация несколько изменилась.

Стоит прочитать Четыре года – это пропасть: что не так с высшим образованием в Украине и какая альтернатива

Уход от "советского"

Стараниями государства, с помощью меценатов и инвесторов, собственными силами учреждения профтехобразования маленькими шагами отходят от печального "советского" прошлого и постепенно обновляют как и материальную базу, так и методы обучения и подготовки специалистов.

С 2016 года финансирование учреждений профтехобразования – на местной власти. Но нехватка денег все равно ощутима. Правда, есть и хорошие примеры.

Профтехобразование в Украине делает позитивные шаги: смотрите сюжет

Шаг вперед Львовского колледжа

Львовский колледж гостинично-туристического и ресторанного сервиса – один из тех, который эффективно использует свою базу для привлечения денег на развитие.

Мастер производственного обучения Илона Мужик рассказала, что на их профессиональной кухне изготавливают полуфабрикаты (круассаны, роллини в замороженном виде, или выпекают и отправляют на точки реализации.

Когда мы начинали, нашу продукцию еще не знали. Но теперь обращается все больше людей. У нас на обслуживании есть школы, пищеблоки, куда мы отправляем заготовки или выпеченные изделия,

– поделилась Мужик.

В то же время учебное заведение предоставляет услуги по:

организации банкетов;

кейтерингу;

обслуживанию семинаров или тренингов;

гостиничному сервису.

К этому привлекают часто и студентов, которые имеют возможность получить хороший опыт.

Аукцион кондитерских изделий

Каждый год в колледже проходит и аукцион лучших кондитерских изделий. Примерно 20 оригинальных тортов, а также печенье и другие сладости уходят "с молотка".

Интересно Дети будут знать, на кого учиться: профориентацию в школе будут начинать с 3 класса

Старший мастер колледжа Ольга Сухарина отметила, что номинальная стоимость одного из тортов была 800 гривен. Однако по результатам соревнований двух мужчин, которые хотели приобрести это изделие, торт продали за 8 тысяч гривен.

Деньги конечно идут на счет заведения, но оно обязательно премирует лучшие работы,

– подчеркнула Сухарина.

Такая деятельность колледжа необходима для обеспечения нормального функционирования учреждения и создания возможностей для развития.

А также, как утверждает руководство, для качественной подготовки специалистов. Поскольку денег, которые выделили из городского бюджета, для этого совсем не хватает.



Львовский профессиональный колледж гостинично-туристического и ресторанного сервиса развивается / Фото из фейсбука колледжа

"Сейчас за коммунальные услуги вложили почти полмиллиона своих денег, которых не хватало для погашения тех потребностей, которые используются в учебный процесс", – сказала исполняющая обязанности директора колледжа Анна Балущак.

Почти все студенты – трудоустроены

В то же время в заведении утверждают, что примерно 98% их студентов трудоустраиваются после окончания обучения, поскольку необходимые практические навыки те получают еще в стенах колледжа.

Обратите внимание ГСКО начнет аккредитацию образовательных программ для колледжей

Ситуация благоприятная не везде

Кое-где даже работодатели делают предварительный заказ на них. Однако не везде ситуация благоприятная.

Специфика профтехобразования в том, что есть возможность заработать деньги на свой спецфонд. Конечно, эта градация разная (у кого-то – миллион, у кого-то – 2 миллиона, у кого-то может быть 10 миллионов). Но это все зависит от подхода руководства заведения, от менеджерских качеств. Иван Пикус Начальник отдела профтехобразования Львовской областной государственной администрации

Много лет образование рабочих кадров приходило в упадок, поскольку в него вкладывали очень мало ресурсов. В последние годы ситуация меняется, однако впереди еще долгий путь для полноценного обновления этой сферы обучения.