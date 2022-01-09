Как результат – постепенный упадок этого звена образования. С недавних пор ситуация несколько изменилась.
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Уход от "советского"
Стараниями государства, с помощью меценатов и инвесторов, собственными силами учреждения профтехобразования маленькими шагами отходят от печального "советского" прошлого и постепенно обновляют как и материальную базу, так и методы обучения и подготовки специалистов.
С 2016 года финансирование учреждений профтехобразования – на местной власти. Но нехватка денег все равно ощутима. Правда, есть и хорошие примеры.
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Шаг вперед Львовского колледжа
Львовский колледж гостинично-туристического и ресторанного сервиса – один из тех, который эффективно использует свою базу для привлечения денег на развитие.
Мастер производственного обучения Илона Мужик рассказала, что на их профессиональной кухне изготавливают полуфабрикаты (круассаны, роллини в замороженном виде, или выпекают и отправляют на точки реализации.
Когда мы начинали, нашу продукцию еще не знали. Но теперь обращается все больше людей. У нас на обслуживании есть школы, пищеблоки, куда мы отправляем заготовки или выпеченные изделия,
– поделилась Мужик.
В то же время учебное заведение предоставляет услуги по:
- организации банкетов;
- кейтерингу;
- обслуживанию семинаров или тренингов;
- гостиничному сервису.
К этому привлекают часто и студентов, которые имеют возможность получить хороший опыт.
Аукцион кондитерских изделий
Каждый год в колледже проходит и аукцион лучших кондитерских изделий. Примерно 20 оригинальных тортов, а также печенье и другие сладости уходят "с молотка".
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Старший мастер колледжа Ольга Сухарина отметила, что номинальная стоимость одного из тортов была 800 гривен. Однако по результатам соревнований двух мужчин, которые хотели приобрести это изделие, торт продали за 8 тысяч гривен.
Деньги конечно идут на счет заведения, но оно обязательно премирует лучшие работы,
– подчеркнула Сухарина.
Такая деятельность колледжа необходима для обеспечения нормального функционирования учреждения и создания возможностей для развития.
А также, как утверждает руководство, для качественной подготовки специалистов. Поскольку денег, которые выделили из городского бюджета, для этого совсем не хватает.
Львовский профессиональный колледж гостинично-туристического и ресторанного сервиса развивается / Фото из фейсбука колледжа
"Сейчас за коммунальные услуги вложили почти полмиллиона своих денег, которых не хватало для погашения тех потребностей, которые используются в учебный процесс", – сказала исполняющая обязанности директора колледжа Анна Балущак.
Почти все студенты – трудоустроены
В то же время в заведении утверждают, что примерно 98% их студентов трудоустраиваются после окончания обучения, поскольку необходимые практические навыки те получают еще в стенах колледжа.
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Ситуация благоприятная не везде
Кое-где даже работодатели делают предварительный заказ на них. Однако не везде ситуация благоприятная.
Специфика профтехобразования в том, что есть возможность заработать деньги на свой спецфонд. Конечно, эта градация разная (у кого-то – миллион, у кого-то – 2 миллиона, у кого-то может быть 10 миллионов). Но это все зависит от подхода руководства заведения, от менеджерских качеств.
Много лет образование рабочих кадров приходило в упадок, поскольку в него вкладывали очень мало ресурсов. В последние годы ситуация меняется, однако впереди еще долгий путь для полноценного обновления этой сферы обучения.