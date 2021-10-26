В Украине исследовали качество дистанционного обучения в школах: преимущества и недостатки

В МОН отмечают, что дистанционное обучение не может заменить очное, но оно дает возможность обеспечить непрерывность образовательного процесса в регионах со значительным распространением COVID-19. В Украине провели мониторинг и обнаружили недостатки дистанционки.

Исследование проводила Госслужба качества образования, и продолжалось оно с 11 по 22 октября включительно.

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Преимущества дистанционного обучения

Министр образования Сергей Шкарлет отметил, что во всех областях Украины наблюдается высокий уровень цифровой грамотности педагогов.

По его словам, во время дистанционного обучения школы в основном используют сочетание синхронного и асинхронного режимов (93%). В то же время, больше всего заведений, которые используют только асинхронный режим обучения, – в Тернопольской и Волынской областях (93% и 37% соответственно).

Что такое синхронный и асинхронный режимы обучения Синхронный режим обучения – это когда учитель проводит урок дистанционно для всех учеников одновременно в режиме реального времени (это может быть чат, аудио-, видеоконференции, социальные сети и тому подобное).



Асинхронный режим – это когда учитель проводит урок для учеников дистанционно с задержкой во времени, используя электронную почту, форум, социальные сети и тому подобное. В частности, сюда относится и обычное присылание ученикам заданий.

Кроме того, во время дистанционного обучения во всех областях подавляющее большинство учебных заведений используют информационно-коммуникационные системы, в частности электронные образовательные платформы:

ресурс для смешанного и дистанционного обучения "Всеукраинская школа онлайн";

украинскую электронную образовательную систему "Мой Класс";

облачные сервисы Google (G Suite, Classroom, Google Meet, Class Time);

онлайн-сервисы и инструменты для проведения видеоконференций и онлайн-встреч с помощью программных приложений Zoom и Skype.

На онлайн-уроках учителя используют различные формы организации работы для повышения познавательной активности учащихся: презентации, интерактивные упражнения, демонстрации, в частности видео и анимационные,

– подчеркнул Шкарлет.

Недостатки дистанционки

Глава МОН добавил, что среди недостатков, которые выявил мониторинг:

качество интернет-связи;

участие в синхронном режиме обучения не всех учащихся из класса;

оперативность появления актуальной информации об организации дистанционного обучения на сайтах учебных заведений.

В целом за время исследования работники территориальных органов службы качества образования посетили свыше тысячи онлайн-уроков.

Мы будем продолжать такую практику. Спасибо учителям за их работу, нестандартные подходы и расширение интерактивной составляющей дистанционного обучения,

– написал Шкарлет.

учебные заведения в красной зоне могут работать очно, если там все 100% работников привиты двумя дозами от COVID-19.

Где ввели дистанционку? Сейчас перевели на дистанционное обучение учащихся 5–11 классов или даже полностью всех школьников в таких городах: Херсон, Донецк, Сумы, Чернигов тому подобное.

Сумы – с 25 октября там почти все школы перешли на дистанционное обучение (речь идет об учащихся 5–11 классов). Только школа №19 имеет 100% вакцинированных работников, там разрешено очное обучение.

В МОН подчеркнули, что обучение в школах с 25 октября будет организовано с учетом эпидемической ситуации в каждом отдельном регионе. В то же время вузам советовали перейти на дистанционку до 15 ноября.