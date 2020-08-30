Народные депутаты внесли законопроект о наказании за покупку и продажу академических текстов и плагиат. Документ сейчас направлен на рассмотрение комитета.

В Украине хотят ввести наказание за написание курсовых работ на заказ и присвоение заказчиком авторства на материал. Соответствующий законопроект № 3759 "О внесении изменений в Закон Украины "Об образовании" зарегистрировали в Верховной Раде, говорится на сайте парламента.

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Авторами законопроекта стали несколько народных депутатов от разных партий. Именно они предлагают наказывать за покупку и продажу курсовых работ студентов, аспирантов и докторантов.

Ведь они считают, что проблема плагиата и кражи авторства в научных работах является крайне актуальной для Украины. Так, около трети всех защищенных в Украине диссертаций содержат плагиат – более 60 тысяч научных работ не должны были пройти защиту.

Что предлагается в законопроекте

Проект закона предусматривает внесение изменений в закон "Об образовании", в частности, в статью №42 "академическая добродетель":

дополнить определение термина "академический текст";

создать два новых вида нарушения академической добродетели – написание курсовой работы на заказ и присвоение авторства на нее.

Депутаты не пояснили, как именно стоит наказывать за покупку и продажу заказного материала, а также за плагиат. Кроме того, остается не ясным, как выявлять нарушителей.

Добавим, что недавно исследователи проанализировали докторскую диссертацию и. о. министра образования и науки Сергея Шкарлета и заметили, что там более 87% работы – плагиат.