Украинские школьники могут до 15 апреля подать заявку на программу Ukraine Global Scholars. Она помогает талантливым ученикам бесплатно поступить и учиться в лучших университетах мира.

В частности, приглашают всех желающих школьников с 8 по 11 класс, которые знают английский язык и мечтают учиться за границей, но не имеют денег, чтобы отправиться на программу Ukraine Global Scholars.

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Также подать заявления могут молодые люди, которые уже выпустились из школы, имеют 18 лет или меньше, и не учились в украинском университете.

Главное условие участия в программе – внеклассная и академическая успеваемость ученика.

Кроме того, украинцы, которые получат образование с помощью этой программы за рубежом, должны вернуться после обучения в Украину на 5 лет, чтобы развивать государство.

В общем, в 2021 году отправиться на программу могут все желающие, но среди них выберут только 50 школьников.

Как будет проходить конкурс на участие в программе:

Отбор в программу происходит в три этапа:

Сначала ученик направляет заявку, где в эссе рассказывает о себе и предоставляет табели с оценками.

Затем проводится онлайн-тест на знание английского языка и математики (будут вопросы со стандартизированных тестов SAT и TOEFL).

И в конце кандидаты проходят интервью с членами приемной комиссии.

Результаты отбора будут в июне. Да, самые талантливые ученики станут финалистами программы.

Отобранные участники пройдут онлайн-школу, где подготовятся к тестам с профессиональными преподавателями, научатся писать эссе и получат помощь менторов в течении нескольких месяцев.

Отметим, что программа Ukraine Global Scholar:

покрывает все расходы, возникающие при подаче заявок,

помогает с избранием учебных заведений,

поддерживает во время обучения за рубежом,

помогает с поиском летних стажировок и трудоустройством в Украине.

Что известно о Ukraine Global Scholars Это благотворительная организация, которую основали украинские выпускники известных университетов США. Она ежегодно отбирает талантливых учеников из малоимущих семей и бесплатно помогает с поступлением в лучшие вузы мира. За 5 лет существования с помощью программы уже более 100 школьников выиграли полные стипендии на обучение в лучших университетах и школах-пансионах мира.

Подробно об отборе и подаче заявки – читайте по ссылке.