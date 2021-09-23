Кабинет министров принял новый порядок присвоения и подтверждения профессиональных квалификаций.

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Постановление в комплексе с действующей нормативной базой позволяет присваивать и признавать профессиональные квалификации по результатам независимой оценки результатов обучения, полученных путем самообразования.

Аккредитацию квалификационных центров будет осуществлять Национальное агентство квалификаций. Также оно будет вести реестры экспертов и квалификаций, где будет содержаться информация о выданных сертификатах о присвоении или признании квалификации и сведения о работе таких центров.

В Кабмине уточняют, что лицо, имеющее документ о получении формального образования без присвоения профессиональной квалификации, опыт и соответствующие знания и навыки, сможет через квалификационные центры пройти процедуры оценивания.

В случае положительного результата лицо получит документ о присвоении профессиональной квалификации, который будет признаваться на рынке труда.

А в Национальном агентстве квалификаций добавили, что квалификационные центры никоим образом не создают конкуренцию для учреждений профтехобразования. Ведь основная целевая аудитория квалификационных центров, это лица возрастом 30+.

Это те люди, которые получили умения и навыки другой профессии, но не готовы снова тратить 2 года на обучение. Компетентности этих людей необходимо оценить, и если они соответствуют требованиям профстандарта, то выдать сертификат о присвоении квалификации, с которым можно официально трудоустроиться,

– подчеркнул глава агентства Юрий Баланюк.

Также через центр будет возможность подтвердить квалификацию, добытую за границей. Достаточно лишь предоставить соответствующие документы, и эта квалификация может быть признана.

К слову, журнал Forbes опубликовал список 100 лучших факультетов Украины. За основу взято 10 самых популярных направлений – право, социальные и гуманитарные науки, экономика, точные и естественные науки, медицина, компьютерные науки и IT, менеджмент, промышленность, бизнес-образование. Полный рейтинг – смотрите в статье.