Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время Всеукраинского форума "Украина 30. Безопасность страны".

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Зеленский подчеркнул, что Украина будет открывать новый мощный университет, в котором будут профессии, связанные с безопасностью.

Этот университет мы презентуем. Будем отбирать лучших детей, давать высокие стипендии. Все будут получать высокую зарплату. После университета выпускники должны будут работать на государство,

– подчеркнул президент.

Зеленский добавил, что там будут современные лаборатории, киберцентры и биохимические центры. Таким образом студенты будут сразу получать и теорию, и практику.

"Также будет мощный отбор преподавателей, прежде всего украинцев, но будут привлечены специалисты и из-за рубежа. Преподаватели будут получать очень высокую зарплату", – рассказал президент.

К слову, в Волынском национальном университете имени Леси Украинки вводят новую специальность для бакалавров. Там студенты смогут учиться по образовательно-профессиональной программе "Художественная обработка янтаря". Первый набор начнется уже в 2021 году.