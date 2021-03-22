В Украине создадут платформу, где разместят информацию о питании учеников в школе и меню
В рамках инициативы Елены Зеленской в Украине вскоре создадут онлайн-портал, который будет содержать всю важную информацию о реформе школьного питания и меню для учащихся.
Источник:Офис Президента
Для чего создают платформу? Основная ее задача – это информировать управленцев, учителей и родителей об изменениях в системе питания и показать лучшие практики организации питания в школах.
Важно Новые правила питания в школах: чем запрещено кормить детей
По словам Зеленской, общаясь с работниками образования и родителями, они увидели необходимость в создании единой платформы, которая будет содержать всю ключевую информацию и будет полезна и для педагогов, и для родителей.
Когда появится эта платформа? Первая леди добавила, что запустить базовую версию портала планируют уже этим летом.
Чем будет полезна платформа о школьном питании
Елена Зеленская рассказала, что на портале будут разделы с заказным меню для школ и технологическими картами приготовления блюд.
Кроме того, будет отдельный раздел о питании для детей с особыми диетическими потребностями и видеоинструкции на различные темы, в частности:
- "Современные формы организации школьного питания",
- "Внедрение системы HACCP",
- "О закупках".
Ожидается, что онлайн-платформа поможет собрать полезную информацию о здоровом питании, разнообразные рационы и риски, вызванные нездоровым питанием и ожирением.
ЮНИСЕФ совместно с ИТ-компанией SoftServe поддерживает создание такого важного ресурса, который будет способствовать развитию здоровых пищевых привычек у детей и родителей,
– сказала глава офиса ЮНИСЕФ в Украине Лотта Сильвандер.
К участию в разработке сайта привлечены Минобразования, Минздрав, Минрегион, эксперты, диетологи, команда Евгения Клопотенка и другие.
Министр образования Сергей Шкарлет отметил, что разработка единой платформы будет служить распространению информации о реформе школьного питания, а также углублению знаний по вопросам основных принципов здорового питания.
К слову, в 2019 году по инициативе Елены Зеленской было начато реформирование системы школьного питания. В частности, уже утвердили обновленный санитарный регламент и новые гигиенические требования.
Чем запрещено кормить детей в школах
- мясные и рыбные продукты промышленного и кулинарного производства; грибы;
- непастеризованное молоко и молочные продукты, изготовленные из непастеризованного молока;
- непастеризованные соки, газированные напитки и кофе.
- рыбные, мясные, плодоовощные и другие консервы промышленного производства, кроме пастеризованных соков без добавления сахара и подсластителей;
- продукты (особенно чипсы, сухарики) с содержанием соли более 0,12 грамм на 100 грамм готового продукта или с содержанием сахаров более 10 грамм на 100 грамм готового продукта;
- также запрещено продавать кондитерские изделия и сладкие зерновые продукты, изделия с кремом, мороженое, пищевые концентраты.
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