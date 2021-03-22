В рамках инициативы Елены Зеленской в Украине вскоре создадут онлайн-портал, который будет содержать всю важную информацию о реформе школьного питания и меню для учащихся.

Для чего создают платформу? Основная ее задача – это информировать управленцев, учителей и родителей об изменениях в системе питания и показать лучшие практики организации питания в школах.

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По словам Зеленской, общаясь с работниками образования и родителями, они увидели необходимость в создании единой платформы, которая будет содержать всю ключевую информацию и будет полезна и для педагогов, и для родителей.

Когда появится эта платформа? Первая леди добавила, что запустить базовую версию портала планируют уже этим летом.

Чем будет полезна платформа о школьном питании

Елена Зеленская рассказала, что на портале будут разделы с заказным меню для школ и технологическими картами приготовления блюд.

Кроме того, будет отдельный раздел о питании для детей с особыми диетическими потребностями и видеоинструкции на различные темы, в частности:

"Современные формы организации школьного питания",

"Внедрение системы HACCP",

"О закупках".

Ожидается, что онлайн-платформа поможет собрать полезную информацию о здоровом питании, разнообразные рационы и риски, вызванные нездоровым питанием и ожирением.

ЮНИСЕФ совместно с ИТ-компанией SoftServe поддерживает создание такого важного ресурса, который будет способствовать развитию здоровых пищевых привычек у детей и родителей,

– сказала глава офиса ЮНИСЕФ в Украине Лотта Сильвандер.

К участию в разработке сайта привлечены Минобразования, Минздрав, Минрегион, эксперты, диетологи, команда Евгения Клопотенка и другие.

Министр образования Сергей Шкарлет отметил, что разработка единой платформы будет служить распространению информации о реформе школьного питания, а также углублению знаний по вопросам основных принципов здорового питания.

К слову, в 2019 году по инициативе Елены Зеленской было начато реформирование системы школьного питания. В частности, уже утвердили обновленный санитарный регламент и новые гигиенические требования.

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