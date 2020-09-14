В Украине более 500 классов уже перевели на самоизоляцию
В Украине из-за коронавируса уже более 500 классов в школе перешли на самоизоляцию. Еще около 40 школ полностью перевели на дистанционное обучение.
Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает пресс-служба Офиса президента.
Интересно Киевские школы переходят к режиму обучения в оранжевой зоне
По его словам, за прошедшие сутки, 13 сентября, коронавирус подтвердили у 40 учеников и 32 учителей. Всего с начала учебного года лабораторно подтверждено 273 случая коронавирусной болезни среди учеников и 296 – среди учителей.
К слову, Киев попал в оранжевую зону. Как в столице будут работать школы:
- В зависимости от размера школы и количества учеников руководители учреждений готовы вводить различные возможные сценарии организации обучения.
- С 14 сентября школы работают так же, как и раньше. Если что-то изменится, родители получат сообщение от классных руководителей своих детей.
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