В Украине из-за коронавируса уже более 500 классов в школе перешли на самоизоляцию. Еще около 40 школ полностью перевели на дистанционное обучение.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает пресс-служба Офиса президента.

Интересно Киевские школы переходят к режиму обучения в оранжевой зоне

По его словам, за прошедшие сутки, 13 сентября, коронавирус подтвердили у 40 учеников и 32 учителей. Всего с начала учебного года лабораторно подтверждено 273 случая коронавирусной болезни среди учеников и 296 – среди учителей.

К слову, Киев попал в оранжевую зону. Как в столице будут работать школы: