В Министерстве финансов заявили, что в прошлом году в убыток содержалось более 4 тысяч классов в школах. В среднем 1,5 миллиарда гривен из бюджета были использованы неэффективно.

Источник: Министерство финансов Украины

Об этом заявил заместитель министра финансов Роман Ермоличев, говоря о результатах анализа сети малокомплектных школ.

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По его словам, создание опорных школ и образование полноценных классов должно способствовать эффективному направлению государственного ресурса.

Стоит отметить неэффективное использовании бюджетных средств в объеме более 1,5 миллиарда гривен в 2020 году, когда в убыток содержалось более 4 тысяч классов,

– заявил заместитель министра финансов.

Он отметил, что средства, потраченные на содержание неоптимизированной сети, можно было бы направить на повышение качества образования.

"Сейчас не может не беспокоить то, что, например, по информации УЦОКО, в 2020 году 38% выпускников сдали ВНО по украинскому языку на начальном и среднем уровнях. Эта ситуация требует изучения и принятия учредителями школ рациональных управленческих решений", – отметил Роман Ермоличев .

Что такое опорные школы в Украине

Уже четвертый год в Украине создают опорные школы. Это сеть "главных" школ общин. Все остальные школы в ОТО входят в состав опорной школы. В таком учебном заведении должны быть современные кабинеты, Wi-Fi, а учиться там должны не меньше 200 учеников.

Заместитель министра финансов добавил, что на 1 января 2021 года на счетах местных бюджетов образовалось 5,3 миллиарда гривен неиспользованных остатков образовательной субвенции.

К слову, в госбюджете на 2021 год на сферу образования и науки предусмотрены расходы в объеме 139,5 миллиарда гривен. Так, только на увеличение зарплат педагогов заложили почти 100 миллиардов гривен. На что пойдут деньги – читайте в материале.