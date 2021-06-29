В Украине стартует дополнительная сессия ВНО-2021: даты тестирований

Дополнительная сессия внешнего независимого оценивания 2021 года начинается 29 июня. Первым проведут тестирование по химии.

Каждый год дополнительную сессию проводят для тех, кто по уважительным причинам не имел возможности принять участие в основной сессии ВНО.

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В 2021 году дополнительная сессия будет проходить по такому графику:

29 июня – химия;

1 июля – английский язык;

2 июля – немецкий язык;

5 июля – испанский язык;

6 июля – французский язык;

7 июля – математика, математика (задачи уровня стандарта);

8 июля – физика;

9 июля – украинский язык, украинский язык и литература;

12 июля – история Украины;

13 июля – биология;

14 июля – география.

Ее результаты объявят до 23 июля.

На тестированиях стоит иметь с собой:

2–3 ручки с чернилами насыщенного черного цвета;

бутылочку питьевой воды без этикетки;

средства индивидуальной защиты.

В то же время абитуриентам запрещено брать с собой любые средства связи, устройства считывания, обработки, сохранения и воспроизведения информации, печатные и рукописные материалы, которые не предусмотрены процедурой тестирования.

15 июня тестированием по географии завершилась основная сессия ВНО-2021. А началась она 21 мая тестированием по химии.