Каждый год дополнительную сессию проводят для тех, кто по уважительным причинам не имел возможности принять участие в основной сессии ВНО.
Читайте также Известны результаты ВНО-2021 по украинскому языку и литературе, истории и биологии
В 2021 году дополнительная сессия будет проходить по такому графику:
- 29 июня – химия;
- 1 июля – английский язык;
- 2 июля – немецкий язык;
- 5 июля – испанский язык;
- 6 июля – французский язык;
- 7 июля – математика, математика (задачи уровня стандарта);
- 8 июля – физика;
- 9 июля – украинский язык, украинский язык и литература;
- 12 июля – история Украины;
- 13 июля – биология;
- 14 июля – география.
Ее результаты объявят до 23 июля.
На тестированиях стоит иметь с собой:
- 2–3 ручки с чернилами насыщенного черного цвета;
- бутылочку питьевой воды без этикетки;
- средства индивидуальной защиты.
В то же время абитуриентам запрещено брать с собой любые средства связи, устройства считывания, обработки, сохранения и воспроизведения информации, печатные и рукописные материалы, которые не предусмотрены процедурой тестирования.