Каждый год дополнительную сессию проводят для тех, кто по уважительным причинам не имел возможности принять участие в основной сессии ВНО.

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В 2021 году дополнительная сессия будет проходить по такому графику:

29 июня – химия;

1 июля – английский язык;

2 июля – немецкий язык;

5 июля – испанский язык;

6 июля – французский язык;

7 июля – математика, математика (задачи уровня стандарта);

8 июля – физика;

9 июля – украинский язык, украинский язык и литература;

12 июля – история Украины;

13 июля – биология;

14 июля – география.

Ее результаты объявят до 23 июля.

На тестированиях стоит иметь с собой:

2–3 ручки с чернилами насыщенного черного цвета;

бутылочку питьевой воды без этикетки;

средства индивидуальной защиты.

В то же время абитуриентам запрещено брать с собой любые средства связи, устройства считывания, обработки, сохранения и воспроизведения информации, печатные и рукописные материалы, которые не предусмотрены процедурой тестирования.

Напомним, 15 июня тестированием по географии завершилась основная сессия ВНО-2021. А началась она 21 мая тестированием по химии.