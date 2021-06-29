Каждый год дополнительную сессию проводят для тех, кто по уважительным причинам не имел возможности принять участие в основной сессии ВНО.

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В 2021 году дополнительная сессия будет проходить по такому графику:

  • 29 июня – химия;
  • 1 июля – английский язык;
  • 2 июля – немецкий язык;
  • 5 июля – испанский язык;
  • 6 июля – французский язык;
  • 7 июля – математика, математика (задачи уровня стандарта);
  • 8 июля – физика;
  • 9 июля – украинский язык, украинский язык и литература;
  • 12 июля – история Украины;
  • 13 июля – биология;
  • 14 июля – география.

Ее результаты объявят до 23 июля.

На тестированиях стоит иметь с собой:

  • 2–3 ручки с чернилами насыщенного черного цвета;
  • бутылочку питьевой воды без этикетки;
  • средства индивидуальной защиты.

В то же время абитуриентам запрещено брать с собой любые средства связи, устройства считывания, обработки, сохранения и воспроизведения информации, печатные и рукописные материалы, которые не предусмотрены процедурой тестирования.