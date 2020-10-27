Шесть школьников из Украины заняли призовые места на глобальном соревновании по астрономии и астрофизике. Всего участие приняли ученики из 40 стран мира.

Испытание проходило с 25 сентября по 23 октября 2020 года в онлайн-режиме, передает пресс-служба Минобразования.

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Всего за победу боролись почти 280 школьников в составе команд из 40 стран мира. Из Украины приняли участие в конкурсе 11 талантливых учеников.

Соревнование проходило в два этапа:

индивидуальный проходил с 25 по 27 сентября;

командный – с 28 сентября по 13 октября.

Имена школьников, занявших призовые места

По результатам соревнований были определены победители.

Да, в командном туре в составе международной команды второе место занял ученик Киево-Печерского лицея № 171 "Лидер" города Киева Владислав Висневский.



Ученики Львовского физико-математического лицея-интерната при ЛНУ им. Ивана Франко – Святослав Лушней и Ирина Гонцовская , а также ученик Херсонского физико-технического лицея Херсонского горсовета Иван Дудяк завоевали серебряные медали.



и , а также ученик Херсонского физико-технического лицея Херсонского горсовета завоевали серебряные медали. Бронзовые медали забрали ученики Украинского физико-математического лицея КНУ им. Тараса Шевченко – Екатерина Салтовец и Артем Сараев и ученик Ришельевского лицея Лев Тартаковский.



и и ученик Ришельевского лицея Также почетную грамоту получил ученик Естественно-научного лицея № 145 города Киева Артем Дяченко.

К слову, ранее четыре серебряные медали получила украинская сборная на Международной ученической олимпиаде по информатике.