Шестые среди 107 команд: украинцы поразили результатом на Международной олимпиаде по математике

23 июля 2021 , 21:41
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International Mathematical Olympiad

Украинская команда блестяще выступила на международной Олимпиаде по математике. На соревнования в Санкт-Петербург прибыли представители 107 стран, в итоге украинцы оказались на 6 месте.

Победили на соревнованиях китайцы, на втором месте – россияне. Также в тройке лидеров – Корея. Пятерку лучших закрыли США и Канада.

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Украинцы заработали 6 медалей

Как сообщил в фейсбуке Андрей Черных, в целом украинцы заработали три золота, два серебра и одну бронзу. Интересно, что команду сформировали в условиях, когда из-за карантина не был проведен четвертый этап всеукраинских олимпиад.

Что известно о международной Олимпиаде по математике:

  • Соревнования проводят еще с 1959 года.
  • Первые соревнования состоялись в Румынии. Тогда участие приняли лишь 7 стран.
  • Каждый год хозяйкой Олимпиады становится другая страна.
  • Сейчас количество стран-участниц превысило сотню – с 5 континентов.
Автор: Ірина Пундор