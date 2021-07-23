Победили на соревнованиях китайцы, на втором месте – россияне. Также в тройке лидеров – Корея. Пятерку лучших закрыли США и Канада.

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Украинцы заработали 6 медалей

Как сообщил в фейсбуке Андрей Черных, в целом украинцы заработали три золота, два серебра и одну бронзу. Интересно, что команду сформировали в условиях, когда из-за карантина не был проведен четвертый этап всеукраинских олимпиад.

Что известно о международной Олимпиаде по математике: