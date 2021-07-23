Победили на соревнованиях китайцы, на втором месте – россияне. Также в тройке лидеров – Корея. Пятерку лучших закрыли США и Канада.
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Украинцы заработали 6 медалей
Как сообщил в фейсбуке Андрей Черных, в целом украинцы заработали три золота, два серебра и одну бронзу. Интересно, что команду сформировали в условиях, когда из-за карантина не был проведен четвертый этап всеукраинских олимпиад.
Что известно о международной Олимпиаде по математике:
- Соревнования проводят еще с 1959 года.
- Первые соревнования состоялись в Румынии. Тогда участие приняли лишь 7 стран.
- Каждый год хозяйкой Олимпиады становится другая страна.
- Сейчас количество стран-участниц превысило сотню – с 5 континентов.