Обычно только 3% американских школьников учились дома, но в 2020 году из-за пандемии цифра может вырасти до 10%. В 2020 году большинство семей переводят детей на домашнее обучение. Хорошая ли это идея – читайте в материале.

Украинка Ярина Матвийчук рассказала изданию НВ, что учебный год у ее дочки начался дома, поскольку в их штате Мэриленд приняли решение проводить обучение онлайн из-за карантина.

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Но родителей удивило то, что они увидели в первый учебный день в классе, где в прошлые годы было 23 – 25 учеников, в этом году только 13 детей. Так, некоторые ученики перешли на домашнее обучение – родители решили обучать детей самостоятельно.

Поэтому Ярина обратилась к украинцам в США, чтобы узнать, кто из них забрал детей из школы, чтобы учить на дому. Читайте ниже, что ей удалось узнать.

Преимущества домашнего обучения

Оксана Муррей родом из Тернопольской области, но сейчас живет в Иллинойсе. Женщина начала обучать ребенка на дому в конце июля этого года. "Оказывается, дети, которые учатся дома, в среднем опережают школьную программу на два года", – говорит она.

А Лилия Колстон из Техаса призналась, что ее дочь училась дома с 3 по 10 класс, хотя оба родителя работали полный рабочий день. Поэтому девочке помогали учиться бабушка и дедушка.

Так, родители уверяют, что им важен свободный график обучения на дому. "Может, вы хотите в воскресенье учиться, возможно, утром или в обед, а может вечером, или может у вас такая работа, что вам нужно путешествовать", – поделилась опытом женщина.



Многие дети в мире учатся самостоятельно дома / Фото "время для действий"

К тому же, Лилия Колстон рассказала, что в школе собирают средства на различные нужды. При домашнем обучении эта проблема отпала сама собой. "Мы как родители считали, что мы платим налоги и много денег уже идет с этих налогов на бюджет школьной системы", – делится опытом украинка из Техаса.

Интересно, чтобы бы компенсировать социальную жизнь, девочка занималась волонтерством в местном театре менеджером сцены. А в последние два года обучения дочь Колстонов вернулась на стационар и закончила обучение со статусом valedictorian — лучшая выпускница школы.

Как в США перейти на домашнее обучение

В некоторых американских штатах, чтобы перевести ребенка на домашнее обучение, достаточно написать заявление на имя директора и указать, что у вас есть план. При этом, вы никому не отчитываетесь, как именно планируете обучать.

Родители рассказывают, что в таком случае они сами несут ответственность за образование ребенка. Когда дочь Колстонов вернулась в традиционную школу, ее приняли без вопросов. "Ей ничего не надо было пересдавать", – рассказала Лилия.

Мама считает домашнее обучение максимальной свободой: "Конечно, вы можете ничего не делать или вы можете работать максимально по своему усмотрению, создать собственное идеальное образование".

Но тут стоит добавить, что в США есть Штаты со строгими требованиями к домашнему обучению. Например, в Пенсильвании закон обязывает родителей хранить все записи, касающиеся обучения, в частности, данные о том, сколько времени посвящено обучению, образцы выполненных работ, результаты тестов и тому подобное.

Недостатки домашнего образования

Однако педагоги предостерегают, что домашнее образование подходит далеко не всем, ведь не многие детей способны учиться самостоятельно. Да и для родителей учеба дома является тяжелой ежедневной работой.

Кроме того, родителям не всегда удается правильно оценить знания своего ребенка. Многие дети, говорят учителя, после домашнего обучения возвращаются в школу и демонстрируют значительные пробелы в знаниях. "Они настолько отстают от программы, что им потом очень трудно догнать", — делится учительница Юлия Шадыря.

Также эксперты отмечают, что большим вызовом для родителей является и терпение с собственным ребенком. Так, в августе Гарвардский университет опубликовал статью об исследовании проблемы возможного домашнего насилия к детям, которое может вырасти из-за обучения на дому.

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"Увеличивается количество случаев насилия в отношении детей и многие дети страдают из-за того, что не ходят в школу. У нас есть также причины подозревать, что увеличиваются случаи недосмотра за детьми, что не всегда заметно медикам скорой помощи", – рассказал гарвардский профессор Джим Двайер.

Также, по словам учительницы Шадыри, дети часто склонны повторять позицию родителей вместо того, чтобы сформировать собственное мнение. В школе же ученики имеют возможность услышать разные мнения на проблему и потом выработать свое представление об этом.

Добавим, что в Украине уже началось обучение в школах с 1 сентября. Все дети пошли на учебу очно, а в "красных" зонах уроки проходят дистанционно.