Двое украинских учителей попали в топ-50 лучших в мире. Они преподают в Запорожской и Киевской школах.

Так, в список из 50 финалистов конкурса Global Teacher Prize попали двое украинских учителей – Александр Жук из Запорожья и Наталья Гладких из Киева. Об этом сообщает BBC.

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Что известно о украинцах

Александр Жук

Мужчина уже был признан лучшим учителем Украины в 2018 году.

Жук преподает информатику в школе-интернате "Джерело" в Запорожье.

Для общения с учениками преподаватель выучил язык жестов, он даже пел с ними песни на жестовом языке.

Наталья Гладких

Женщина в 2017 году так же боролась за звание учителя года в Украине, однако тогда только дошла до финала.

Гладких работает в школе, где учатся несколько десятков подростков с тяжелыми нарушениями развития. К слову, Гладких самостоятельно разработала программу для детей и внедряет ее реализацию.

Гладких руководит инклюзивными проектам общественной организации "Бачити серцем". Программа помогает детям, подросткам и молодым людям с инвалидностью и создает условия для их социализации.

Обратите внимание! На победу в конкурсе Global Teacher Prize претендовали более 12 тысяч учителей из 140 стран.