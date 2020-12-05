Украинцы попали в топ-50 лучших учителей мира: что о них известно
Двое украинских учителей попали в топ-50 лучших в мире. Они преподают в Запорожской и Киевской школах.
Так, в список из 50 финалистов конкурса Global Teacher Prize попали двое украинских учителей – Александр Жук из Запорожья и Наталья Гладких из Киева. Об этом сообщает BBC.
Читайте также Украинские школы должны разработать внутреннюю систему образования: что предлагают в МОН
Что известно о украинцах
Александр Жук
- Мужчина уже был признан лучшим учителем Украины в 2018 году.
- Жук преподает информатику в школе-интернате "Джерело" в Запорожье.
- Для общения с учениками преподаватель выучил язык жестов, он даже пел с ними песни на жестовом языке.
Наталья Гладких
- Женщина в 2017 году так же боролась за звание учителя года в Украине, однако тогда только дошла до финала.
- Гладких работает в школе, где учатся несколько десятков подростков с тяжелыми нарушениями развития. К слову, Гладких самостоятельно разработала программу для детей и внедряет ее реализацию.
- Гладких руководит инклюзивными проектам общественной организации "Бачити серцем". Программа помогает детям, подросткам и молодым людям с инвалидностью и создает условия для их социализации.
Поделиться новостью
Выбор редакции