Украинцы поддержали петицию об обязательном видеонаблюдении в детсадах

Сейчас в Украине растет число случаев жестокого обращения с детьми в учреждениях дошкольного образования. Однако виновные часто остаются безнаказанными, ведь установить факт преступления практически невозможно.

Следовательно, на сайте президента появилась петиция об "Обязательном оборудовании всех детсадов системами видеонаблюдения". Документ уже набрал необходимое для рассмотрения количество голосов.

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Подробнее о петиции

На сегодняшний день увеличивается количество случаев жестокого обращения с детьми в учреждениях дошкольного образования как со стороны их сверстников, так и со стороны воспитателей,

– говорится в тексте петиции.

Это проявляется в моральном (игнорирование ребенка, систематическое унижение и издевательства, словесные оскорбления и тому подобное) или физическом насилии.

Такое обращение с ребенком наносит непоправимый вред его здоровью, развитию и социализации, нередко становится и угрозой его жизни или даже является причиной смерти.

Установить преступление трудно

Установить факт жесткого обращения с ребенком почти не возможно, а потому виновные лица остаются безнаказанными и продолжают совершать противоправные действия, или же наоборот, осуждению подвергаются невинные люди.

Во время обращения в уполномоченные органы, в большинстве случаев такие органы остаются бессильными при отсутствии соответствующих доказательств или же просто не совершают никаких действий,

– заметили в документе.

Следовательно, имеющиеся меры предупреждения и реагирования относительно случаев жестокого обращения с детьми в учреждениях дошкольного образования являются неэффективными.

Необходимость урегулировать вопрос

В связи со всем вышенаписанным существует необходимость на законодательном уровне комплексно урегулировать вопрос об обязательном внедрении системы видеонаблюдения в учреждениях дошкольного образования.

С возможностью использования видеозаписи как надлежащего и допустимого доказательства с целью защиты прав и интересов прежде всего детей, а также привлечения виновных лиц к ответственности и предупреждению таких случаев.

Разработать и внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект о внесении изменений в действующее законодательство, которые будут устанавливать обязанность для всех учреждений дошкольного образования оборудовать свою территорию системами видеонаблюдения,

– предложили в петиции.

Отдельно:

коридоры;

столовые;

спортивные и игровые площадки;

учебные классы;

другие помещения общего пользования учащихся;

"Кроме уборных и раздевалок с возможностью (правом) для родителей и руководства дошкольного учреждения удаленно наблюдать в режиме реального времени за территорией учебного заведения", – подытожили в документе.