Следовательно, на сайте президента появилась петиция об "Обязательном оборудовании всех детсадов системами видеонаблюдения". Документ уже набрал необходимое для рассмотрения количество голосов.

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Подробнее о петиции

На сегодняшний день увеличивается количество случаев жестокого обращения с детьми в учреждениях дошкольного образования как со стороны их сверстников, так и со стороны воспитателей,

– говорится в тексте петиции.

Это проявляется в моральном (игнорирование ребенка, систематическое унижение и издевательства, словесные оскорбления и тому подобное) или физическом насилии.

Такое обращение с ребенком наносит непоправимый вред его здоровью, развитию и социализации, нередко становится и угрозой его жизни или даже является причиной смерти.

Установить преступление трудно

Установить факт жесткого обращения с ребенком почти не возможно, а потому виновные лица остаются безнаказанными и продолжают совершать противоправные действия, или же наоборот, осуждению подвергаются невинные люди.

Во время обращения в уполномоченные органы, в большинстве случаев такие органы остаются бессильными при отсутствии соответствующих доказательств или же просто не совершают никаких действий,

– заметили в документе.

Следовательно, имеющиеся меры предупреждения и реагирования относительно случаев жестокого обращения с детьми в учреждениях дошкольного образования являются неэффективными.

Необходимость урегулировать вопрос

В связи со всем вышенаписанным существует необходимость на законодательном уровне комплексно урегулировать вопрос об обязательном внедрении системы видеонаблюдения в учреждениях дошкольного образования.

С возможностью использования видеозаписи как надлежащего и допустимого доказательства с целью защиты прав и интересов прежде всего детей, а также привлечения виновных лиц к ответственности и предупреждению таких случаев.

Разработать и внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект о внесении изменений в действующее законодательство, которые будут устанавливать обязанность для всех учреждений дошкольного образования оборудовать свою территорию системами видеонаблюдения,

– предложили в петиции.

Отдельно:

коридоры;

столовые;

спортивные и игровые площадки;

учебные классы;

другие помещения общего пользования учащихся;

"Кроме уборных и раздевалок с возможностью (правом) для родителей и руководства дошкольного учреждения удаленно наблюдать в режиме реального времени за территорией учебного заведения", – подытожили в документе.