Более 85% украинцев соглашаются, что профессия учителя важная. Хотя еще в прошлом году эта цифра была меньше на 2 процента. Кроме того, в Украине начали ежегодно проводить премию Global Teacher Prize Ukraine.

Поэтому в ноябре 2020 года издания "Освіторія" инициировало опрос украинцев о престиже профессии учителя. Опросили 1000 респондентов из всех регионов Украины в возрасте 18 – 55 лет.

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Результаты опроса

Выяснилось, что среди взрослого населения в возрасте 41 – 55 лет, профессию педагога расценивают как важную 87,8%. В то же время среди молодежи 18 – 29 лет таких около 80%.



В то же время среди молодежи 18 – 29 лет таких около 80%. Кроме того, половина респондентов считают, что учитель — это, в первую очередь, специалист, выполняющий свои профессиональные обязанности.



Еще 44,2% украинцев видят педагога как ментора и наставника , который должен поддерживать учеников и помогать им.



, который должен поддерживать учеников и помогать им. 22,1% ответили, что учитель – это тот, кто побуждает искать ответы и критически мыслить.



и критически мыслить. 21,4% считают, что педагог – это безоговорочный авторитет , которого нужно слушаться и уважать.



, которого нужно слушаться и уважать. 11,2% украинцев считают, что учитель — это тот, кто учит работать в команде. Так как сейчас навыки сотрудничества в команде являются одними из важнейших на рынке труда и в социальной жизни.

А на вопрос, какой является главная задача учителя, большая половина украинцев ответили – помогать ученикам в развитии умений и навыков; 41,2% – поощрять к обучению и заинтересовывать материалом; 36,8% – раскрывать способности и таланты учеников.

В то же время только 10% опрошенных заверили, что учителя должны следить за успеваемостью учеников и четко придерживаться школьной программы.

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Изменил ли локдаун отношение к учителям?

Опрос показал, что большинство украинцев (61%) не изменили своего отношения к профессии учителя во время дистанционного обучения. Также 24% респондентов ответили, что их отношение ухудшилось, и только 15% – что улучшилось.



Как относятся украинцы к учителям / Фото "Освіторія"

Ценят ли работу учителей? Труд педагогов не ценят — так считают 41,5 % украинцев (в 2019 году этот показатель составлял 26,7%). 6,5% опрошенных считают, что работу учителя в Украине ценят (в 2019 так считали 11,5% украинцев).

Кроме того, почти половина опрошенных не хотели бы, чтобы их дети становились учителями в будущем. И только 5,5% украинцев считают профессию учителя желанной для своего ребенка.