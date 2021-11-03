Как украинцы относятся к НУШ и довольны ли качеством образования: важный опрос

В Украине сейчас активно внедряют НУШ. Ученики 1 – 4 классов уже учатся в Новой украинской школе, 5 – 9 классы начнут с 2022 года, а через несколько лет реформа образования коснется и учеников старших классов. Как украинцы относятся к НУШ – читайте опрос в статье.

Институт социальной и политической психологии НАПН Украины совместно с Ассоциацией политических психологов Украины провел опрос о проблемах образования и его реформировании. Опросили 2000 человек, в том числе учителей и респондентов, у которых есть ученики, абитуриенты или студенты.

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Довольны ли украинцы качеством образования

Большинство респондентов не совсем удовлетворены качеством украинского образования. В частности:

9,7% оценивают качество образования как высокое.

51,6% опрошенных считают, что качество образования среднее;

24,6% считают его низким.

Интересно, что треть опрошенных согласны с тем, что образование развивается в правильном направлении, а 67% респондентов считают, что отечественное образование нуждается в реформировании, 12% – с этим не согласны.

Как украинцы относятся к реформированию образования

25,8% оценивают реформирование системы образования целиком или скорее положительно,

40,1% считают, что реформы в образовании заслуживают негативной оценки.

Добавим, что наиболее одобрительно сейчас относятся к профилизации старшей школы, этот аспект реформы положительно оценивают 71% опрошенных (подробнее – 75,1% респондентов, в семьях которых есть ученики или студенты и 86,2% работников образования).

В то же время, негативно оценивает профилизацию каждый десятый респондент – 11,7%, а среди педагогических работников – только 3,4%.

А как оценивают ЗНО и 12-летку в школе

К внедрению ВНО положительно относятся почти 57% респондентов, а среди членов семей абитуриентов этого года этот показатель достигает 62,5%.

Перспективу введения 12-летнего школьного образования респонденты оценили скорее негативно (65,1%). Положительно относится к этому новшеству 19%. В то же время ее поддержка растет:

12,4% в 2015 году;

16,5% – в 2018 году;

18% – в 2019 году.

Однако не все украинцы ориентируются в этом вопросе. В частности, почти 56% респондентов не знают, в чем состоит реформа "Новая украинская школа". Частично или полностью осведомлены по этому вопросу менее 30% опрошенных.

Так, среди осведомленных о НУШ граждан только 32,4% полностью поддерживают цели и задачи этой реформы, 50,3% частично поддерживают, а частично – нет.

Как украинцы относятся к МОН? Полностью или скорее доверяют Министерству образования и науки только 34% респондентов. Такой уровень сохраняется в последние пять лет, только в 2020 году он опускался до 27,6%. Полностью или скорее не доверяют МОН – 42% респондентов.

Кроме того, исследователи обнаружили, что люди перестают верить в ценность образования – для более 18% образование перестало быть ценностью теперь, хотя раньше было таковым.

К слову, к 2027 году школы в Украине, согласно реформе НУШ, должны быть переформатированы, и 10 – 12 классы станут профильным образованием для учеников. В частности, будут создавать лицеи, которые будут функционировать как отдельные заведения.

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Таким образом школы делятся на:

начальные (1 – 4 класса);

гимназии (5 – 9 классы);

лицеи (10 – 12 классы).

Поэтому уже до 2024 года школы должны окончательно определиться, готовы ли обеспечивать функционирование 10 – 12 классов. Сейчас это уже привело к закрытию старших классов в ряде школ.