Больше половины опрошенных украинцев заявили, что негативно относятся к дистанционному обучению в учебных заведениях. Они не хотят иметь никаких элементов онлайн-обучения после окончания карантина.

Это выяснилось в социологическом исследовании "Всеукраинский омнибус", которое провела исследовательская компания Active Group в октябре 2020 года.

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Результаты исследования

Как украинцы относятся к онлайн-обучению:

40,3% – полностью отрицательно;

17% – скорее отрицательно, чем положительно;

19,8% – скорее положительно, чем отрицательно;

15,5% – положительно.



Как украинцы относятся к дистанционному обучению / Инфографика Active Group

Также социологи спросили у украинцев, стоит ли оставлять элементы дистанционного обучения в школах после окончания карантина.

Так, 44,8% респондентов сказали, что делать этого точно не стоит, а 16% – что скорее не стоит. Полагают, что скорее следует оставить элементы онлайн-обучения – 19% украинцев, а о том, что точно стоит – 11,5%.

Как проводили исследование? Его проводили по всей территории Украины, кроме оккупированных регионов, с 3 по 8 октября 2020 года методом CATI (телефонных интервью по анкете). В целом специалисты опросили более тысячи респондентов.

К слову, более 72% родителей считают, что дети должны посещать школы и учиться очно, а не дистанционно. В то же время 75% украинцев утверждают, что весенний карантин негативно повлиял на успеваемость учеников.