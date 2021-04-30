Образование для пожилых людей стало возможно с помощью благотворительного фонда "Жизнелюб".

К теме Освоить новую профессию: 6 онлайн-платформ с бесплатными курсами

Организаторы такой инициативы уверяют, что наличие предыдущего опыта не является обязательным условием. Главное – минимальные навыки использования компьютера и желание учиться.

Интересно, что университет также обещает возможность заработка уже во время учебы.

Обучение в онлайн-университете будет осуществляться по следующим программам:

Специалист по настройке рекламы в фейсбуке и инстаграме;

Тильдолог: специалист по разработке сайтов на Тильде;

Инвестор: основы финансовой грамотности и инвестиции в IPO (первичное публичное предложение).

Организаторы инициативы выберут по 7 человек на каждое из 3 направлений. Учиться им нужно будет онлайн. Также можно будет консультироваться с кураторами по обучению, поиску клиентов и монетизации полученных знаний.

Для того чтобы принять участие в программе, необходимо заполнить Google-форму.