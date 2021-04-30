Образование для пожилых людей стало возможно с помощью благотворительного фонда "Жизнелюб".
К теме Освоить новую профессию: 6 онлайн-платформ с бесплатными курсами
Организаторы такой инициативы уверяют, что наличие предыдущего опыта не является обязательным условием. Главное – минимальные навыки использования компьютера и желание учиться.
Интересно, что университет также обещает возможность заработка уже во время учебы.
Обучение в онлайн-университете будет осуществляться по следующим программам:
- Специалист по настройке рекламы в фейсбуке и инстаграме;
- Тильдолог: специалист по разработке сайтов на Тильде;
- Инвестор: основы финансовой грамотности и инвестиции в IPO (первичное публичное предложение).
Организаторы инициативы выберут по 7 человек на каждое из 3 направлений. Учиться им нужно будет онлайн. Также можно будет консультироваться с кураторами по обучению, поиску клиентов и монетизации полученных знаний.
Что известно об этой инициативе
Проект онлайн-университета решает важную задачу – переквалификацию взрослых людей под современные реалии мира. Для многих украинцев от 50 лет он может стать прекрасной возможностью получить новые навыки и продолжить свою профессиональную деятельность.
Программы Atom рассчитаны на студентов, которые хотят освоить новые профессиональные навыки или рассматривают альтернативные специальности как дополнительный или основной источник дохода.