Франция объявила конкурс на получение стипендий для обучения в магистратуре или аспирантуре на 2021-2022 учебный год. Приобщиться могут и украинские студенты. Как принять участие в программе – читайте в материале.

Источник: Французский институт в Украине

До какого числа можно принять участие? Подача документов на конкурс продлится до 21 марта 2021 года. Объявление результатов конкурса – в середине июня 2021 года.

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Участники программы получат стипендии в магистратуре по любой дисциплине, продолжительностью от 5 до 9 месяцев обучения (в размере 700 евро в месяц).

Также получить стипендию можно в аспирантуре под французско-украинским научным руководством для работы над диссертацией. Это будут три научные стажировки по 3 месяца в течение 3 лет (стипендия будет в размере 1 415 евро в месяц).

Кто может принять участие в конкурсе? Претенденты должны быть гражданами Украины в возрасте до 30 лет. А также иметь диплом о высшем образовании украинского учебного заведения.

Какие документы нужны (на английском или французском)

резюме (1 страница + публикации, формат word или pdf)

четко и подробно изложенный учебный проект (2 страницы формата word или pdf)

мотивационное письмо (1 страница формата word или pdf)

письмо от французского учебного заведения как подтверждение заинтересованности вашей кандидатурой, или письмо о предварительном зачислении (формат pdf)

перевод выписки оценок за последние 4 года обучения (формат word или pdf)

диплом/сертификат о владении французским или английским языком (формат pdf).

Кто получит стипендию

Известны основные критерии предоставления стипендии:

высокий уровень академической подготовки кандидата;

качественный и аргументированный учебный проект с обоснованием профессиональной ориентации;

разработка индивидуального студенческого проекта в рамках уже имеющегося или нового французско-украинского проекта сотрудничества;

владение французским и/или английском языке в зависимости от учебного проекта.

Добавим, что кроме ежемесячной стипендии в период обучения во Франции, победители конкурса получат статус стипендиата французского правительства, который дает право на освобождение от оплаты за рассмотрение документов на студенческую визу, освобождение от оплаты за зачисление в государственные учреждения МОН, исследований и инноваций Франции (например, в университеты).

Где будут жить студенты? Стипендиаты получат помощь в поиске студенческого жилья в общежитиях, где и будут жить, а также социальное и медицинское страхование на период обучения и поддержку Campus France в организации пребывания в стране.