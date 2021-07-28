Чтобы получить официальное письмо о принятии / приглашении, кандидату необходимо обращаться непосредственно в Международное бюро выбранного вуза.
К теме Вступление-2021: вузы обнародовали рейтинговые списки поступающих, которые прошли на бюджет
Перечень вузов для обучения в Грузии
- Тбилисский государственный университет им. Иване Джавахишвили
- Тбилисский государственный медицинский университет
- Государственный университет Илли
- Университет театра и кино имени Шота Руставели
- Батумский государственный университет имени Шота Руставели
- Тбилисская государственная консерватория имени Вано Сараджишвили
- Аграрный университет Грузии
- Грузинский технический университет
- Свободный университет Тбилиси
- Медицинский университет имени Дэвида Твилдиани
- Университет Грузии
- Авиационный университет Грузии
- Международный Черноморский университет
- Грузинско-американский университет
- Кутаисский университет
- Грузинский институт общественных дел
- Университет бизнеса и технологий
- Батумский педагогический университет искусств
- Педагогический университет "Геомеди"
- Тбилисский открытый педагогический университет
- Тбилисский гуманитарный педагогический университет
- Европейский университет
- Грузинский государственный педагогический университет физического воспитания и спорта
- Британский учебный университет в Грузии
- Новое высшее учебное заведение – NEWUNI.
МОН будет принимать заявки (заполненную анкету и необходимые документы) в электронном и бумажном формате. Перечень документов ищите на страницах веб сайта вуза.
Куда отправлять заявление и документы?
- В электронном формате отсканированные PDF документы необходимо отправить на электронный адрес МОН scholarshipsmon@gmail.com, указав в теме письма "Стипендии на обучение в Грузии 2021".
- Почтовый адрес: 01134, г. Киев, проспект Победы, 10, Министерство образования и науки Украины, Управление международного сотрудничества и протокола. С примечанием "стипендии на обучение в Грузии 2021".
К слову, центр DAAD предлагает украинцам стипендии для последипломного обучения в Германии на специальностях сценического и изобразительного искусства, музыки и архитектуры. Студентам обеспечат ежемесячную стипендию в размере 861 евро. Как подать заявку на обучение – читайте в статье.