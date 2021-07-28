Чтобы получить официальное письмо о принятии / приглашении, кандидату необходимо обращаться непосредственно в Международное бюро выбранного вуза.

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Перечень вузов для обучения в Грузии

Тбилисский государственный университет им. Иване Джавахишвили Тбилисский государственный медицинский университет Государственный университет Илли Университет театра и кино имени Шота Руставели Батумский государственный университет имени Шота Руставели Тбилисская государственная консерватория имени Вано Сараджишвили Аграрный университет Грузии Грузинский технический университет Свободный университет Тбилиси Медицинский университет имени Дэвида Твилдиани Университет Грузии Авиационный университет Грузии Международный Черноморский университет Грузинско-американский университет Кутаисский университет Грузинский институт общественных дел Университет бизнеса и технологий Батумский педагогический университет искусств Педагогический университет "Геомеди" Тбилисский открытый педагогический университет Тбилисский гуманитарный педагогический университет Европейский университет Грузинский государственный педагогический университет физического воспитания и спорта Британский учебный университет в Грузии Новое высшее учебное заведение – NEWUNI.

Весь перечень вузов и ссылки на них можно найти на сайте Национального центра повышения качества образования.

МОН будет принимать заявки (заполненную анкету и необходимые документы) в электронном и бумажном формате. Перечень документов ищите на страницах веб сайта вуза.

Куда отправлять заявление и документы?

В электронном формате отсканированные PDF документы необходимо отправить на электронный адрес МОН scholarshipsmon@gmail.com, указав в теме письма "Стипендии на обучение в Грузии 2021".

Почтовый адрес: 01134, г. Киев, проспект Победы, 10, Министерство образования и науки Украины, Управление международного сотрудничества и протокола. С примечанием "стипендии на обучение в Грузии 2021".

К слову, центр DAAD предлагает украинцам стипендии для последипломного обучения в Германии на специальностях сценического и изобразительного искусства, музыки и архитектуры. Студентам обеспечат ежемесячную стипендию в размере 861 евро. Как подать заявку на обучение – читайте в статье.