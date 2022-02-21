Украинцы могут бесплатно учиться в вузах Литвы: важные детали

Литва предоставляет 30 государственных стипендий для получения степени магистра в своих университетах. Финансирование предусматривает покрытие оплаты за обучение и ежемесячную стипендию в размере 420 евро.

Стипендии выдает Агентство Education Exchanges Support Foundation. Прием заявок продлится до 9 мая 2022 года.

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Подать заявку на участие в программе могут украинцы, которые получили степень бакалавра до конца 2021/2022 учебного года, или получили не меньше 210 ECTS интегрированного обучения в литовском вузе до конца 2021/2022 учебного года.

Выбрать университет и программу магистратуры в Литве можно по ссылке. После этого необходимо поступить в выбранное заведение и получить письмо о зачислении.

Далее потенциальные кандидаты должны податься на стипендию через online system for applications по ссылке. Подача будет происходить в два раунда.

Кандидаты должны иметь официальное письмо о принятии или предварительном зачислении на обучение на магистратуру дневной формы в литовском учреждении высшего образования.

В случае интегрированного обучения кандидат должен иметь официальное письмо-подтверждение, которое выдано литовским учреждением и удостоверяет, что кандидат учится по программе интегрированного обучения.

Также кандидаты должны хорошо владеть литовским, английским или другим языком, на котором проводится учебная программа (минимум уровень B2 владения языком обучения).

К слову, Министерство образования и науки утвердило программы для проведения единого вступительного испытания (ЕФВВ) в магистратуру по специальностям. Экзамен состоит из двух частей. Детали и даты аттестации – читайте по ссылке.