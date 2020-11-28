Впервые за годы независимости читатели больше выбирают книги на украинском языке, чем на русском
Украинцы начали отдавать предпочтение именно украиноязычным книгам. Так, исследование доказало, что впервые за годы независимости читатели выбирают книги на украинском языке чаще, чем книги на русском.
32% читателей выбирают книги только на украинском языке. Об этом свидетельствуют результаты всеукраинского социологического исследования "Чтение в контексте медиапотребления и жизнеобеспечения", которое провели по заказу Украинского института книги.
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Результаты исследования
Исследование показало, что впервые за время независимости украинцы начали отдавать предпочтение именно украиноязычным книгам: 32% на украинском против 27% – на русском.
Также выяснилось, что 8% взрослых и 13% детей читают книжки ежедневно. А 34% украинцев хотя бы раз купили печатную книжку в этом году.
По результатам опроса, 23% детей стали чаще читать во время карантина, а 16% – реже. Однако более половины детей (57%) читают по принуждению.
Зато женщины значительно чаще читают, чем мужчины:
- никогда не читают 38% мужчин и 28% женщин,
- ежедневно читают 7% мужчин и 9% женщин.
Самыми популярными жанрами для взрослых стали классика (20%) и детективы (18%), любовные романы (16%), книги по психологии и саморазвитию, а также фантастика и фэнтези и современные романы (по 15%), научные и научно-популярные издания (14%), профессиональная и бизнес-литература (12%).
К слову, более 50% украинцев убеждены, что на государственном языке в будущем будет общаться большая часть населения Украины. В то же время мнение о том, что русский язык станет вторым государственным, разделяет лишь около 30% людей.
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