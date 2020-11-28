Украинцы начали отдавать предпочтение именно украиноязычным книгам. Так, исследование доказало, что впервые за годы независимости читатели выбирают книги на украинском языке чаще, чем книги на русском.

32% читателей выбирают книги только на украинском языке. Об этом свидетельствуют результаты всеукраинского социологического исследования "Чтение в контексте медиапотребления и жизнеобеспечения", которое провели по заказу Украинского института книги.

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Результаты исследования

Исследование показало, что впервые за время независимости украинцы начали отдавать предпочтение именно украиноязычным книгам: 32% на украинском против 27% – на русском.

Также выяснилось, что 8% взрослых и 13% детей читают книжки ежедневно. А 34% украинцев хотя бы раз купили печатную книжку в этом году.

По результатам опроса, 23% детей стали чаще читать во время карантина, а 16% – реже. Однако более половины детей (57%) читают по принуждению.

Зато женщины значительно чаще читают, чем мужчины:

никогда не читают 38% мужчин и 28% женщин,

ежедневно читают 7% мужчин и 9% женщин.

Самыми популярными жанрами для взрослых стали классика (20%) и детективы (18%), любовные романы (16%), книги по психологии и саморазвитию, а также фантастика и фэнтези и современные романы (по 15%), научные и научно-популярные издания (14%), профессиональная и бизнес-литература (12%).

К слову, более 50% украинцев убеждены, что на государственном языке в будущем будет общаться большая часть населения Украины. В то же время мнение о том, что русский язык станет вторым государственным, разделяет лишь около 30% людей.