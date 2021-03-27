Фонд Виктора Пинчука начал отбор участников грантовой программы "Всемирные студии", которая позволяет украинским студентам получить гранты на обучение на магистерских программах в лучших университетах мира.

Цель этой программы – сформировать группу профессионалов, способных стать движущей силой преобразований в Украине. Прием документов продлится на сайте программы worldwidestudies.org до 15 мая 2021 года.

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Поддержка предоставляется тем кандидатам, которые планируют обучение в областях, которые особенно важны для развития Украины, в частности:

аграрные науки,

альтернативная энергетика,

государственное управление,

инженерия и технологии,

публичное право,

экология и охрана окружающей среды.

Гранты от Фонда Виктора Пинчука получат самые успешные кандидаты, отобранные независимым жюри в ходе открытого общенационального конкурса.

Обязательным требованием Фонда Виктора Пинчука является обязательство – по завершению обучения за рубежом вернуться в Украину для работы по специальности в течение 5 лет.

Кто может попасть в программу

Потенциальные кандидаты программы "Всемирные студии" должны отвечать следующим требованиям:

быть украинцами в возрасте до 35 лет на момент поступления в университет;

иметь степень бакалавра или выше по специальности, которая требуется выбранным зарубежным университетом и магистерской программой данного университета;

быть зачисленными (с документальным подтверждением) в состав студентов выбранной магистерской программы зарубежного университета и готовым начать обучение осенью 2021 года;

иметь четкий план применения полученных знаний и навыков в Украине;

иметь твердое намерение работать в Украине по полученной специальности.

Что гранты дают украинским студентам

Гранты от Фонда будут покрывать расходы на оплату обучения в университете, учебники и медицинское страхование. Размер гранта будет устанавливаться отдельно для каждого случая, учитывая потребности и достижения студента.

Большинство грантов будет покрывать до 60% всей необходимой суммы, но это не более 50 тысяч долларов США за весь учебный период (1– 2 года). Студенты должны профинансировать остальные расходы за свой счет или получить стипендию.

Так, студенты, которые вступят в Кембриджский университет, на правовой факультет Питсбургского университета, на факультет политических наук Университета Йорке и т.п. смогут получить остаток средств на обучение от благотворительных фондов, поддерживающих эти учебные заведения.