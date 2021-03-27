Как украинским студентам учиться в университетах за рубежом: программа "Всемирные студии"
Фонд Виктора Пинчука начал отбор участников грантовой программы "Всемирные студии", которая позволяет украинским студентам получить гранты на обучение на магистерских программах в лучших университетах мира.
Источник:24 канал
Цель этой программы – сформировать группу профессионалов, способных стать движущей силой преобразований в Украине. Прием документов продлится на сайте программы worldwidestudies.org до 15 мая 2021 года.
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Поддержка предоставляется тем кандидатам, которые планируют обучение в областях, которые особенно важны для развития Украины, в частности:
- аграрные науки,
- альтернативная энергетика,
- государственное управление,
- инженерия и технологии,
- публичное право,
- экология и охрана окружающей среды.
Гранты от Фонда Виктора Пинчука получат самые успешные кандидаты, отобранные независимым жюри в ходе открытого общенационального конкурса.
Обязательным требованием Фонда Виктора Пинчука является обязательство – по завершению обучения за рубежом вернуться в Украину для работы по специальности в течение 5 лет.
Кто может попасть в программу
Потенциальные кандидаты программы "Всемирные студии" должны отвечать следующим требованиям:
- быть украинцами в возрасте до 35 лет на момент поступления в университет;
- иметь степень бакалавра или выше по специальности, которая требуется выбранным зарубежным университетом и магистерской программой данного университета;
- быть зачисленными (с документальным подтверждением) в состав студентов выбранной магистерской программы зарубежного университета и готовым начать обучение осенью 2021 года;
- иметь четкий план применения полученных знаний и навыков в Украине;
- иметь твердое намерение работать в Украине по полученной специальности.
Что гранты дают украинским студентам
Гранты от Фонда будут покрывать расходы на оплату обучения в университете, учебники и медицинское страхование. Размер гранта будет устанавливаться отдельно для каждого случая, учитывая потребности и достижения студента.
Большинство грантов будет покрывать до 60% всей необходимой суммы, но это не более 50 тысяч долларов США за весь учебный период (1– 2 года). Студенты должны профинансировать остальные расходы за свой счет или получить стипендию.
Так, студенты, которые вступят в Кембриджский университет, на правовой факультет Питсбургского университета, на факультет политических наук Университета Йорке и т.п. смогут получить остаток средств на обучение от благотворительных фондов, поддерживающих эти учебные заведения.
Что известно о программе "Всемирные студии"
Образовательная программа Фонда Виктора Пинчука направлена на формирование нового поколения украинской профессиональной элиты.
Программа предлагает поддержку украинцам в получении магистерской степени в лучших университетах мира в сферах, которые являются приоритетными для дальнейшего развития Украины.
Фонд Виктора Пинчука – это независимая частная международная благотворительная организация, которая базируется в Украине. Фонд был создан в 2006 году бизнесменом Виктором Пинчуком с целью предоставления возможности новым поколениям изменить страну и мир.
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