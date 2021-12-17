Об этом рассказал в интервью министр цифровой трансформации Михаил Федоров. По его словам, часть из этих денег потратят на проект по развитию стимулирования образования онлайн.

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В Украине не хватает IT-специалистов

Федоров отметил, что в Украине не хватает около 40–50 тысяч IT-специалистов каждый год, для того чтобы компании получали необходимое количество людей для активного развития.

Финансовые стимулы для украинцев

Для этого планируют финансовый стимул, чтобы больше украинцев выбирали для себя IT-сферу.

Наше видение – чтобы государство компенсировало какой-то процент. Например, 50% курсов, за которые вы заплатили. И таким образом это помогает образовательным онлайн-компаниям,

– заявил Федоров.

В Минцифры еще разрабатывают концепции относительно того, какие компании смогут участвовать и в каких конкретно направлениях IT.

"Мы хотим, чтобы максимальное число людей смогло принять участие в этом проекте и пойти учиться", – добавил он.

По мнению Федорова, этот проект может начаться уже этой весной. "Мы сейчас доделываем концепцию. Это будут не кредиты, это будет помощь", – подытожил министр.

К слову, в Киеве презентовали будущий технологический университет SET University, студенты которого будут разрабатывать собственные стартапы и работать с реальными бизнес-кейсами. Какие там будут направления и будет ли обучение платным – читайте по ссылке.