Украинцам предлагают стипендии на обучение в Германии: как ее получить

Информационный центр DAAD в Киеве предлагает украинцам стипендии для последипломного обучения на специальностях сценического и изобразительного искусства, музыки и архитектуры.

Участники смогут поступить в магистратуру, аспирантуру или пройти дополнительный курс без получения степени.

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Такие магистерские и последипломные программы могут длиться от 10 до 24 месяцев, дополнительные курсы – один академический год.

Студентам обеспечат:

ежемесячную стипендию в размере 861 евро,

средства на проезд туда и обратно,

страхование,

единовременную выплату, которую можно потратить на учебники, абонемент в библиотеку, билеты на конференции и тому подобное.

Также участники программы обеспечиваются онлайн или офлайн-курсом немецкого языка, если вам нужно его подтянуть.

Участники программы получат стипендию 1 октября 2022 года, а языковые курсы могут пройти раньше.

Как украинцам принять участие в программе

Для того чтобы принять участие в программе, необходимо:

иметь диплом бакалавра в соответствующей области, полученный не ранее, чем 6 лет назад,

поступить в немецкий университет до начала действия стипендии,

знать иностранный язык, на котором преподают в университете и иметь языковой сертификат в подтверждение этого.

Прием заявок и документов для участия в программе продлится:

по специальности архитектура – до 30 сентября,

по специальности музыка – до 1 октября,

по специальности сценическое искусство – до 30 октября,

по специальностям изобразительное искусство, дизайн, кино, визуальные коммуникации – 30 ноября 2021 года.

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