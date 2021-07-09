Украинцам предлагают стипендии на обучение в Германии: как ее получить
Источник:Освіта.ua
Информационный центр DAAD в Киеве предлагает украинцам стипендии для последипломного обучения на специальностях сценического и изобразительного искусства, музыки и архитектуры.
Участники смогут поступить в магистратуру, аспирантуру или пройти дополнительный курс без получения степени.
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Такие магистерские и последипломные программы могут длиться от 10 до 24 месяцев, дополнительные курсы – один академический год.
Студентам обеспечат:
- ежемесячную стипендию в размере 861 евро,
- средства на проезд туда и обратно,
- страхование,
- единовременную выплату, которую можно потратить на учебники, абонемент в библиотеку, билеты на конференции и тому подобное.
Также участники программы обеспечиваются онлайн или офлайн-курсом немецкого языка, если вам нужно его подтянуть.
Участники программы получат стипендию 1 октября 2022 года, а языковые курсы могут пройти раньше.
Как украинцам принять участие в программе
Для того чтобы принять участие в программе, необходимо:
- иметь диплом бакалавра в соответствующей области, полученный не ранее, чем 6 лет назад,
- поступить в немецкий университет до начала действия стипендии,
- знать иностранный язык, на котором преподают в университете и иметь языковой сертификат в подтверждение этого.
Прием заявок и документов для участия в программе продлится:
- по специальности архитектура – до 30 сентября,
- по специальности музыка – до 1 октября,
- по специальности сценическое искусство – до 30 октября,
- по специальностям изобразительное искусство, дизайн, кино, визуальные коммуникации – 30 ноября 2021 года.
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