Для них утвердили новую типовую образовательную программу, которая предусматривает появление новых предметов в школах. Это, в частности, "Предпринимательство и финансовая грамотность", "Здоровье, безопасность и благосостояние", а также "Этика".

На тему Нужно ли школьникам изучать финансовую грамотность: мнения родителей и детей

Бывший заместитель министра образования, а сегодня вице-президент по бакалаврским программам Киевской школы экономики Егор Стадный уверен, что сейчас такие знания нужны каждому человеку.

То, что вводят такую программу – это производное от нового стандарта базовой школы, который был утвержден ранее. Здесь бытует немало мнений – как положительных, так и критических,

– рассказывает Стадный.

По мнению эксперта, каждый человек должен знать, как грамотно распоряжаться своими финансами, накапливать деньги, инвестировать и избегать мошеннических схем.

Егор Стадный приводит пример, что сейчас в государстве приходится проводить реструктуризацию валютных кредитов. Такие мероприятия являются следствием того, что украинцы не умели пользоваться финансовыми инструментами.

Это указывает на то, что украинцам не хватает знаний. В каком объеме и виде подавать учебный материал по этим предметам – вопрос производный. Однако самым важным является подготовка специалистов-учителей, которые будут доносить эти компетентности ученикам,

– отмечает эксперт.