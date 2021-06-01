Данные обнародованы в соответствии с требованиями обновленной редакции соответствующего постановления. Информация содержит сведения о доходах, убытках, активах и средствах, находящихся на балансе компаний.

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Почему это важно для бизнеса

Открытая финансовая отчетность предприятий имеет ряд преимуществ, в частности непосредственно для украинского бизнеса. Отныне руководители компаний и организаций будут иметь возможность:

повысить прозрачность подписания соглашений с подрядчиками;

лучше оценить развитие собственного предприятия по сравнению с конкурентами ;

; определить судьбу своего бизнеса на рынке;

уменьшить риск сотрудничества с так называемыми "компаниями-однодневками".

Добавим, что ранее финансовая отчетность предприятий принадлежала к категории конфиденциальной информации. Исключения составляли лишь частные акционерные общества – их данные были открытыми, и они были обязаны обнародовать отчетность систематически.