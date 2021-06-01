Данные обнародованы в соответствии с требованиями обновленной редакции соответствующего постановления. Информация содержит сведения о доходах, убытках, активах и средствах, находящихся на балансе компаний.
Интересно Потребительское кредитование: что нужно знать заемщику
Почему это важно для бизнеса
Открытая финансовая отчетность предприятий имеет ряд преимуществ, в частности непосредственно для украинского бизнеса. Отныне руководители компаний и организаций будут иметь возможность:
- повысить прозрачность подписания соглашений с подрядчиками;
- лучше оценить развитие собственного предприятия по сравнению с конкурентами;
- определить судьбу своего бизнеса на рынке;
- уменьшить риск сотрудничества с так называемыми "компаниями-однодневками".
Добавим, что ранее финансовая отчетность предприятий принадлежала к категории конфиденциальной информации. Исключения составляли лишь частные акционерные общества – их данные были открытыми, и они были обязаны обнародовать отчетность систематически.