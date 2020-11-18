Украина поднялась в международном рейтинге владения английским языком: какое место она занимает
Украина в 2020 году поднялась в мировом рейтинге владения английским языком на пять пунктов и теперь в группе стран со средним уровнем. Сейчас она занимает 44 место из 100 стран.
Хотя еще в 2019 году Украина занимала 49 место и находилась в группе стран с низким уровнем владения английским языком. Об этом свидетельствуют данные рейтинга EF EPI.
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Наше государство оказалось на 44 месте между Афганистаном и Макао (особый район Китая). В отчете говорится, что около 63% взрослых украинцев владеют английским языком (женщины – 63%, мужчины – 63,13%).
Интересно, что в 2020 году вместе с Украиной в группе среднего уровня владения английским языком следующие страны:
- Италия (30 место),
- Испания (34),
- Китай (38),
- Беларусь (40),
- Россия (41),
- Грузия (47).
В целом в группе среднего уровня 18 стран. Зато Польша, Венгрия, Румыния и Словакия уже находятся в группе высокого уровня владения английским.
Рейтинг стран с уровнем владения английским языком / Скриншот
Как определяли эти уровни в странах? В рейтинге все страны распределены по пяти категориям, в зависимости от уровня владения английским языком – от очень высокого до очень низкого. Да, высокий уровень предусматривает свободное чтение текстов продвинутого уровня и понимание речи в телевизионных программах.
В среднем уровне речь идет о ведении переговоров, понимание текстов песен, написании рабочих электронных писем на знакомые темы. А уже в низком – достаточно ориентироваться в англоязычных странах как турист, поддерживать беседу с коллегами, понимать несложные электронные письма.
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