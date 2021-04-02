Украинские университеты получат 200 миллионов долларов кредитных средств от Международного банка реконструкции и развития. Они пойдут на ремонт и оборудование для вузов.

Благодаря проекту "Совершенствование высшего образования в Украине ради результатов" Украина подпишет кредитное соглашение на сумму 200 миллионов долларов, которые направят на развитие украинской сферы высшего образования.

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На что пойдут деньги

Будут отбирать учреждения высшего образования, для которых будет профинансировано:

закупка современного оборудования,

создание лабораторий для студентов и ученых,

проведение ремонтных работ для повышения эффективности обучения в университете,

закупку компьютерного оборудования и программного обеспечения для повышения информатизации в университетах и обеспечения высокого уровня обучения.

Качество высшего образования и уровень образования населения в целом является приоритетом для государства, а потому сотрудничество с международно финансовыми организациями в этом направлении является очень важным,

– отметили в Министерстве финансов.

К слову, правительство приняло решение создать украинский государственный университет науки и технологий. Финансировать новообразованный вуз будут в пределах расходов, предусмотренных МОН.

Со временем к этому университету присоединятся: