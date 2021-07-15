Украина и Венгрия договорятся о взаимном признании дипломов и научных степеней

Украина и Венгрия подпишут в ближайшее время соглашение о взаимном признании документов об образовании и научных степенях. В частности, это означает, что украинцы смогут со своими дипломами о высшем образовании устроиться на работу в Венгрии.

Такую договоренность озвучили по итогам встречи заместителя руководителя ОП Игоря Жовквы в Будапеште с дипломатическим советником венгерского премьер-министра Яношем Баллой.

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В ОП подчеркнули, что дипломаты положительно оценили регулярные двусторонние контакты между представителями власти Украины и Венгрии, а также продолжение деятельности соответствующих подгрупп по вопросам образования.

Стороны намерены подписать в ближайшее время соглашение о взаимном признании документов об образовании и научных степенях между Украиной и Венгрией,

– сообщили в Офисе президента.

Игорь Жовква добавил, что "настрой на поиск взаимоприемлемого решения по вопросам образования открывает для нас окно возможностей для того, чтобы перевести указанные вопросы с политического на экспертный уровень".

К слову, Всемирный банк планирует выделить Украине 200 миллионов долларов, чтобы сократить количество наших университетов. Все для того, чтобы их качество стало лучше. В частности, проведут аудит, который и покажет, какие вузы будут оптимизировать.