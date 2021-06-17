Украина проведет эксперимент с поступлением иностранных студентов: в чем он заключается

В Украине планируют реализовать экспериментальный проект по поступлению иностранцев в украинские университеты. По прогнозам МОН, это поможет снизить коррупцию при зачислении на обучение.

Соответствующее постановление по реализации эксперимента принял Кабинет министров во время заседания 16 июня.

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Министр образования и науки Сергей Шкарлет считает, что одним из стратегически важных направлений МОН является привлечение иностранных студентов для обучения в Украине.

И надо не только ликвидировать любые коррупционные проявления при поступлении иностранных студентов, но и создать для них надлежащие условия обучения, сохранить конкурентные преимущества украинского образования и повышать имидж Украины в мире,

– отмечает Шкарлет.

Экспериментальный проект должен обеспечить прозрачность всех этапов процесса поступления на обучение иностранцев. Его разработало Минобразования совместно с Министерством цифровой трансформации.

В чем заключается эксперимент

Реализовывать эксперимент по организации набора и обучения (стажировки) иностранцев и лиц без гражданства будут с использованием Единой межведомственной информационной системы.

Он будет распространяться на иностранных поступающих, которые желают:

получать соответствующую степень высшего образования или последипломного образования,

учиться в аспирантуре, докторантуре, клинической ординатуре, врачебной резидентуре и тому подобное.

Планируется, что набор иностранных поступающих будет происходить путем межведомственного информационного взаимодействия.

Для приема на обучение поступающий сможет создать в Информационной системе личный кабинет, в котором будет в онлайн-режиме подавать в вуз заявление.

Документ об образовании, на основании которого будет осуществляться поступление, вместе с приложением и переводом будут проходить анализ соответствия и процедуры признания.

В случае подтверждения зачисления иностранного поступающего, заведение высшего образования сформирует для него электронное приглашение на обучение. Но оно будет проходить предварительное согласование с ГМС, Госпогранслужбой и СБУ.

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Отметим, что ранее депутат Алексей Гончаренко рассказал, что в Украине создали е-систему для поступления иностранцев.

Какие функции имеет е-платформа:

Там будут обязательно зарегистрированы все вузы, которые принимают иностранцев на обучение.

Каждый участник процесса или вуз получит доступ к информации об абитуриенте-иностранце.

Иностранцы смогут создать собственный электронный кабинет, чтобы подать в онлайн-формате документы в конкретный вуз и получить электронное приглашение на обучение.

Абитуриент сможет получить информацию о состоянии рассмотрения или принятом решении всех структур, для его переезда через границу (в частности, МИД, МВД, СБУ и Госпогранслужба).

Иностранец будет привязан к е-платформе, чтобы избежать манипуляций (нелегальной миграции или работы). Также будет архив поступления и информации о каждом студенте-иностранце.

К слову, в Минобразования рассказали, что по состоянию на 2021 год в украинских вузах учатся 76,5 тысячи иностранных студентов. Половина из которых получает образование на медицинских специальностях, а по количеству лидируют иностранные студенты из Индии.