Станция "Академик Вернадский" продолжит свою исследовательскую деятельность. Научно-техническая программа будет действовать еще как минимум следующие 3 года.

Для обеспечения непрерывной работы станции "Академик Вернадский", срок действия Государственной научно-технической программы исследований в Антарктике продлена до 2023 года. Об этом сообщает пресслужба МОН.

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Для этого правительством 20 января 2021 года было принято соответствующее постановление, и такое решение обеспечивает дальнейшее проведение и финансирование украинских антарктических экспедиций.

Что известно о станции "Академик Вернадский" Это пока единственная украинская антарктическая станция, расположенная на мысе Марина в 7 километрах от западного побережья Антарктического полуострова. Она является постоянно действующим метеорологическим центром и географической обсерваторией.



1947 года была создана Великобританией и называлась "Фарадей", но в 1996 перешла в собственность Украины и переименована в честь выдающегося украинского ученого.

План новой программы предусматривает подготовку и утверждение проведения Украиной полярных исследований до 2030 года, однако в условиях пандемии крайне сложно заранее планировать расходы и оценивать возможности тех или иных исследований.

Компромиссным решением проблемы стала временная программа, и на станции "Академик Вернадский" сейчас продолжают происходить долговременные исследовательские работы, ремонт и модернизация помещения.

Ежегодно Национальный антарктический научный центр Украины отбирает около 12 человек для годовой экспедиции на станцию: ученых;

врача;

повара;

дизелиста-электрика;

системного механика;

системного администратора связи.

Добавим, что в сентябре 2020 года правительство впервые за 20 лет увеличило оплату труда полярных исследователей станции "Академик Вернадский".

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