Украина продолжит научные исследования в Антарктике: решение правительства
Станция "Академик Вернадский" продолжит свою исследовательскую деятельность. Научно-техническая программа будет действовать еще как минимум следующие 3 года.
Для обеспечения непрерывной работы станции "Академик Вернадский", срок действия Государственной научно-технической программы исследований в Антарктике продлена до 2023 года. Об этом сообщает пресслужба МОН.
Интересно Украинских студентов 1 и 2 курсов приглашают на обучение в США по программе обмена: детали
Для этого правительством 20 января 2021 года было принято соответствующее постановление, и такое решение обеспечивает дальнейшее проведение и финансирование украинских антарктических экспедиций.
Что известно о станции "Академик Вернадский"Это пока единственная украинская антарктическая станция, расположенная на мысе Марина в 7 километрах от западного побережья Антарктического полуострова. Она является постоянно действующим метеорологическим центром и географической обсерваторией.
1947 года была создана Великобританией и называлась "Фарадей", но в 1996 перешла в собственность Украины и переименована в честь выдающегося украинского ученого.
План новой программы предусматривает подготовку и утверждение проведения Украиной полярных исследований до 2030 года, однако в условиях пандемии крайне сложно заранее планировать расходы и оценивать возможности тех или иных исследований.
Компромиссным решением проблемы стала временная программа, и на станции "Академик Вернадский" сейчас продолжают происходить долговременные исследовательские работы, ремонт и модернизация помещения.
Добавим, что в сентябре 2020 года правительство впервые за 20 лет увеличило оплату труда полярных исследователей станции "Академик Вернадский".
Интересно Учителям увеличили зарплаты на 20%: правительство приняло постановление
Поделиться новостью
-
Для развлечений и учебы: 5 причин, почему школьникам нужна собственная фотокамера23 декабря 2020 , 11:27
-
ВНО не должно заставлять кого-то учиться, – эксперт о новом тесте по украинскому языку15 января , 14:50
-
Марихуана в школе и нестабильное расписание: украинка рассказала о преподавании в США20 января , 09:27