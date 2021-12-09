Шмыгаль отметил, что вместе со средствами государства, местной власти, только при поддержке бизнеса Украина сможет полностью изменить структуру профессионально-технического образования в Украине.

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Также премьер-министр отметил, что Украина будет активно привлекать частных партнеров для развития профессионально-технического образования.

По его словам, страна утвердила концепцию соответствующей государственной программы на следующие 5 лет. Ключевые элементы новой стратегии – осовременивание, партнерство и популяризация.

Модернизация профтехобразования невозможна без поддержки бизнеса, который точно не менее заинтересован, чтобы такая реформа состоялась, и мы будем активно их привлекать к обновлению учебного пространства,

– написал Шмыгаль.

К слову, в МОН отметили, что на протяжении последних лет растет тенденция количества поступающих в профтехи. Так, набор поступающих за два года увеличился почти на 10%.

Наибольшее количество поступающих в профтехи в 2021 году – во Львовской, Днепропетровской, Харьковской, Запорожской и Винницкой областях. Рейтинг самых популярных профессий в профтехах, которые выбирают поступающие с 2011 года: повар, водитель, кондитер, слесарь, сварщик.

Текст публикации Дениса Шмыгаля:

Украина будет активно привлекать частных партнеров для развития профессионально-технического образования. Утвердили концепцию соответствующей государственной программы на следующие 5 лет.

Осовременивание, партнерство и популяризация — это три ключевых элемента новой стратегии. Модернизация профтехобразования невозможна без поддержки бизнеса, который точно не менее заинтересован, чтобы такая реформа состоялась, и мы будем активно их привлекать к обновлению учебного пространства.

Кроме того, мы приняли решение о привлечении средств Европейского инвестиционного банка для реформы профтехобразования в Украине. Речь идет о более чем 1,7 миллиарда гривен, или 58 миллионов евро. Вместе со средствами государства, местной власти, при поддержке бизнеса мы сможем полностью изменить структуру профессионально-технического образования в Украине.