Соответствующее решение Кабинет министров Украины принял 25 марта.

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Прекращение соглашений с Россией

В частности, правительство денонсировало (прекратило) такие соглашения с Россией в области образования и науки:

Соглашение между правительством Украины и Правительством РФ о сотрудничестве в области культуры, науки и образования, созданное в Москве 26 июля 1995 года.

Соглашение между правительством Украины и Правительством РФ о взаимном признании и эквивалентности документов об образовании и ученых званиях, созданное в Москве 26 мая 2000 года.

Соглашение между правительством Украины и Правительством РФ о сотрудничестве в области аттестации научных и научно-педагогических кадров высшей квалификации, созданное в Харькове 21 июня 2002 года.

Кроме того, как сообщил министр образования Сергей Шкарлет, Правительство приняло решение о применении для отдельных лиц персональных санкций. В частности, это касается ректоров российских вузов. Все формы сотрудничества с ними будут прекращены.

К слову, за время полномасштабной войны в Украине более 500 учебных заведений были повреждены, из них 72 полностью уничтожены. Только на Киевщине по меньшей мере 45 учебных заведений подверглись разрушениям или повреждениям.

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