Белорусским студентам, которых отчислили из вузов, помогут поступить в украинские университеты
Благотворительный фонд "Беларусь будущего" пообещал студентам, которых отчислили из белорусских вузов за участие в протестах против Александра Лукашенко, что поможет поступить в украинские университеты.
Об этом заявил уехавший в Украину оппозиционный белорусский политик Валерий Цепкало в своем телеграм-канале.
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По его словам, благотворительный фонд "Беларусь будущего" обратился к студентам, которых незаконно отчислили из белорусских вузов, и заявил, что они помогут им с поступлением в украинские университеты.
Если студентам необходима помощь со вступлением, то они могут связаться с фондом по электронному адресу: h[email protected]
Что известно о фонде "Беларусь будущего"?
12 августа Валерий Цепкало из Украины рассказал о формировании "Фронта национального спасения Беларуси" и о создании в Киеве фонда "Беларусь будущего".
Основная программа фонда состоит в поддержке граждан Республики Беларусь, пострадавших от политических репрессий.
Отметим, что белорусские студенты продолжают бастовать, устраивая акции протеста в местных университетах. Тех, кто выходит на протесты, арестовывают. Больше о ситуации в Беларуси – читайте по ссылке.
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