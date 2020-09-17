Благотворительный фонд "Беларусь будущего" пообещал студентам, которых отчислили из белорусских вузов за участие в протестах против Александра Лукашенко, что поможет поступить в украинские университеты.

Об этом заявил уехавший в Украину оппозиционный белорусский политик Валерий Цепкало в своем телеграм-канале.

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По его словам, благотворительный фонд "Беларусь будущего" обратился к студентам, которых незаконно отчислили из белорусских вузов, и заявил, что они помогут им с поступлением в украинские университеты.

Если студентам необходима помощь со вступлением, то они могут связаться с фондом по электронному адресу: h[email protected]

Что известно о фонде "Беларусь будущего"? 12 августа Валерий Цепкало из Украины рассказал о формировании "Фронта национального спасения Беларуси" и о создании в Киеве фонда "Беларусь будущего". Основная программа фонда состоит в поддержке граждан Республики Беларусь, пострадавших от политических репрессий.

Отметим, что белорусские студенты продолжают бастовать, устраивая акции протеста в местных университетах. Тех, кто выходит на протесты, арестовывают. Больше о ситуации в Беларуси – читайте по ссылке.